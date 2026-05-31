María Lobo: “¿Vamos a escribir sólo lo que la Historia espera que escribamos?”

Entiendo lo de los premios. Pero me cuesta reconocerme en un lugar central. Alguna vez, en una conversación con Tomi Richards, le decía que, para mí, la centralidad o el margen tienen relación con lo que hacemos las autoras y los autores respecto de las ideas de orden. Creo que estar en el centro es adherir a las ideas que la Historia intenta imponer. En ese sentido, siempre voy a pensarme en un margen. El efecto es el cierre de una trilogía que intenta pensar las provincias como ciudades a media altura, y entiendo que eso no es una idea central en un país donde, desde la irrupción de El matadero, se escribió y se escribe a las provincias en la semántica de la violencia y el atraso. Así que, para responder a tu segunda pregunta, te diría que mis libros intentan conversar con los imaginarios acerca de las provincias. En el plano de la escritura, como diría Bowie, no me interesan los autores y autoras que quieren mostrarte lo bueno que son con su instrumento sino los que te dejan entrar en su mente. Has visto que algunas obras nos dejan sensaciones: de que hubo algo extraño, la sensación tan de moda de “lo inquietante”, algo parecido a una tensión. Con los años de lecturas entendí que esas sensaciones ocurren cuando el autor o la autora puso todo de sí para tener el control del texto. Y está muy bien. Pero eso, para mí, es una cosa efímera. En el afán del control, muchas veces esas obras se vuelven mecánicas, distantes, frías. No me dicen más que cosas generales, “la soledad”, “la maternidad”, “la violencia”. Por eso prefiero a ese autor o autora que, como sea, nos instala en ese futuro del futuro, en ese espacio sin tiempo, para hablarnos de ideas. Esos libros en los que puedo entrar en una mente. Esos libros en los que a los personajes se les va la vida en las pequeñas cosas que, para ellas y ellos, son importantes.