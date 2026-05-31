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10 años de Frutos Secos del NOA: cómo una idea clara se transformó en una empresa referente de Tucumán

Uno de los más recientes aliados de Club LA GACETA busca promover una mejor calidad de vida desde la nutrición adecuada.

VETA. La empresa ofrece atención directa al público y a mayoristas.
VETA. La empresa ofrece atención directa al público y a mayoristas.
Hace 6 Hs

Hace 10 años nació Frutos Secos del NOA con una idea clara: acercar productos de calidad a cada hogar, comercio y emprendedor de Tucumán y el norte argentino.

Impulsado por Justo Manzur, el proyecto comenzó de manera simple, apostando al crecimiento de una alimentación más consciente y saludable, en un momento donde el consumo de frutos secos, semillas y productos naturales recién comenzaba a expandirse en la región.

Con trabajo constante, atención personalizada y una fuerte apuesta a la calidad, Frutos Secos del NOA fue creciendo año tras año hasta convertirse hoy en una empresa referente del rubro en Tucumán y el NOA.

Actualmente, la empresa cuenta con una amplia variedad de productos: frutos secos premium, semillas, cereales, harinas naturales, mixes saludables, frutas deshidratadas, chocolates, productos para dietéticas y opciones ideales para acompañar el auge del café de especialidad y la alimentación moderna.

Ubicados estratégicamente en el Parque Industrial y Logístico 1300, sobre ruta 9 km 1300, Frutos Secos del NOA trabaja tanto en ventas mayoristas como minoristas, abasteciendo negocios, revendedores y clientes particulares, con envíos gratuitos y una logística pensada para llegar cada vez más lejos.

Nuevo socio

Desde hace un año, la empresa forma parte de Club LA GACETA, fortaleciendo aún más el vínculo con miles de familias tucumanas que acompañan el crecimiento del negocio día a día.

Con una visión orientada al futuro, Frutos Secos del NOA continúa invirtiendo en expansión, stock, distribución y nuevos canales de venta, consolidando su presencia en todo el norte argentino y proyectándose a nivel nacional.

Estamos felices de ser parte de Club LA GACETA y felicitamos este nuevo aniversario de un proyecto que acompaña y potencia a los negocios y empresas, brindando mayor visibilidad a sus marcas y generando un vínculo cercano con la comunidad.

Atención de calidad

Además, la empresa mantiene un fuerte compromiso con la atención cercana y el asesoramiento personalizado, entendiendo las necesidades de cada cliente y adaptándose a las nuevas tendencias de consumo saludable.

Más que vender productos, la empresa busca promover hábitos, calidad y una experiencia cercana con cada cliente. Porque detrás de cada pedido hay esfuerzo, crecimiento y una historia construida con dedicación durante más de una década.

Contacto

IG/frutossecosdelnoIG/frutossecosdelnoaa

WhatsApp: 3813441588

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