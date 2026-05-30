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Tucumán Central quiere cortar la racha y meterse de lleno en la pelea por la clasificación

Tras dos derrotas consecutivas como visitante, el equipo de Walter Arrieta volverá a jugar en la cancha de Central Norte y buscará una victoria que le permita acercarse a los puestos de clasificación de la Zona B.

BUEN MOMENTO. El defensor Agustín Smith de Tucumán Central.
BUEN MOMENTO. El defensor Agustín Smith de Tucumán Central. Gentileza Luciana Ramón.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán Central recibe hoy a Defensores de Puerto Vilelas en el estadio de Central Norte para buscar un triunfo clave que lo mantenga en la pelea por la clasificación de la Zona B.
  • Tras sufrir dos derrotas consecutivas de visitante, el DT Walter Arrieta ratificó el once titular y recuperó a los futbolistas clave Matías Perdigón y Benjamín Ruiz Rodríguez.
  • Una victoria ante este rival directo es vital para escalar posiciones antes de visitar a San Martín de Formosa y de la fecha libre, consolidando el rendimiento del equipo.
Resumen generado con IA

Tucumán Central buscará volver al triunfo hoy cuando reciba a Defensores de Puerto Vilelas por el Torneo Regional Federal Amateur. Tras dos derrotas consecutivas como visitante, el equipo dirigido por Walter Arrieta necesita sumar para no perder terreno en la pelea por los puestos de clasificación.

Más allá de la caída frente a Bartolomé Mitre en Posadas, el cuerpo técnico quedó conforme con la producción del equipo. Incluso, puertas adentro consideran que fue una de las mejores actuaciones fuera de casa desde el inicio de la temporada, tanto por el funcionamiento colectivo como por la capacidad para competir en un escenario complicado.

Esa evaluación influyó directamente en una de las principales decisiones de Arrieta durante la semana. El entrenador resolvió ratificar a los mismos once futbolistas que comenzaron jugando en Misiones, convencido de que el rendimiento estuvo a la altura de las circunstancias y de que el equipo mereció mejor suerte.

La continuidad adquiere todavía más valor porque el cuerpo técnico recuperó dos piezas importantes. Matías Perdigón ya cumplió la suspensión que lo mantuvo fuera de las canchas durante dos fechas y vuelve a estar disponible. También evolucionó favorablemente Benjamín Ruiz Rodríguez, máximo goleador del equipo, quien no pudo viajar a Posadas por una lesión, pero participó con normalidad de las últimas prácticas de fútbol.

Sin embargo, Arrieta decidió sostener la base que mostró una buena imagen en la fecha pasada. La intención es consolidar el funcionamiento colectivo y trasladar ese crecimiento al resultado.

La importancia del encuentro también se refleja en la tabla de posiciones. Tucumán Central y Defensores de Puerto Vilelas llegan igualados en puntos y saben que una victoria puede modificar significativamente el panorama de cara a la segunda rueda. En el conjunto tucumano entienden que los tres puntos les permitirían escalar posiciones y acercarse a los puestos de clasificación.

El calendario tampoco ofrece demasiado margen. Después de este compromiso, Tucumán Central deberá visitar a San Martín de Formosa, uno de los protagonistas de la zona, y luego tendrá fecha libre. Por eso, hacerse fuerte como local aparece como una necesidad inmediata.

Además, el equipo continuará jugando en la cancha de Central Norte debido a la suspensión que pesa sobre el estadio de Villa Alem y a las obras exigidas por el Consejo Federal para rehabilitar el escenario. Las entradas para el partido podrán adquirirse hoy desde las 11 en las boleterías del estadio.

Enfrente estará Defensores de Puerto Vilelas, un rival directo que atraviesa una situación similar y que también necesita sumar para mantenerse en la pelea. El conjunto chaqueño buscará aprovechar la presión del local para intentar llevarse un resultado positivo de Tucumán.

La paridad que caracteriza a la Zona B permite anticipar un encuentro intenso y con escaso margen de error. “Se puede dar un partido muy peleado. Tenemos que saber aprovechar las situaciones que tengamos para hacer el gol”, analizó Arrieta durante la previa.

Con una tabla ajustada y la segunda rueda en marcha, Tucumán Central sabe que una victoria puede devolverlo de lleno a la pelea por la clasificación y fortalecer la confianza de un equipo que busca transformar las buenas sensaciones en resultados. 

Probables formaciones

Tucumán Central: Daniel Moyano; Agustín Smith, Patricio Krupoviesa, Nahuel Duarte y Franco Barrera; Matías Smith, César Abregú, Lucas Sánchez y Brahian Collante; Valentín Montenegro y Daniel Gómez. DT: Walter Arrieta. 

Defensores de Puerto Vilelas: Leandro Ledesma; Facundo Fernández, Brian Berlo, Fabricio Farías y Juan Carlos Molina; Leonel Niz, Maximiliano Acevedo, Lautaro Remotti y Rodrigo Montenegro; Gonzalo Cañete y Gonzalo Ríos. DT: Joaquín Espíndola. 

Hora: 16.
Cancha: Central Norte.
Árbitro: Francisco Acosta (Santiago del Estero). 

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