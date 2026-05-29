Tucumán Central busca hacerse fuerte de local ante Defensores de Puerto Vilelas por el Federal A

Resumen para apurados
- Tucumán Central recibe este domingo a Defensores de Puerto Vilelas por la fecha 11 del Federal A, con el objetivo de mantener su invicto como local y trepar en la tabla.
- Ambos equipos llegan empatados con 10 puntos. El DT Walter Arrieta recupera al delantero Benjamín Ruiz Rodríguez, mientras define la delantera y evalúa al defensor Krupoviesa.
- Una victoria permitirá a Tucumán Central consolidarse en zona de clasificación y obtener un fuerte impulso anímico para afrontar la exigente segunda etapa del campeonato.
Mantener el invicto como local, volver a sumar de a tres y dar un paso adelante en la tabla. Con esos objetivos en mente, Tucumán Central recibirá mañana, desde las 16, a Defensores de Puerto Vilelas, de Chaco, en un encuentro correspondiente a la undécima fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A.
El partido asoma como uno de los más atractivos de la jornada porque enfrentará a dos equipos que llegan igualados con 10 puntos. Sin embargo, el conjunto chaqueño ocupa actualmente el quinto puesto gracias a una mejor diferencia de gol, mientras que los dirigidos por Walter Arrieta aparecen algunos escalones más abajo. Por eso, el duelo adquiere una importancia especial para las aspiraciones de ambos.
En Tucumán Central saben que la localía puede transformarse en un factor determinante. El equipo ha mostrado una imagen sólida cada vez que jugó ante su público y todavía conserva el invicto en esa condición. Esa fortaleza será una de las principales cartas para intentar quedarse con una victoria que le permita escalar posiciones y mantenerse cerca de los puestos de clasificación.
Durante la semana, Arrieta trabajó intensamente para corregir detalles y afianzar una idea de juego que considera fundamental para superar a Defensores. En la práctica de fútbol desarrollada en la cancha de Central Norte, el entrenador fue protagonista permanente. Dio indicaciones durante toda la sesión, corrigió movimientos y repitió conceptos tácticos una y otra vez.
El mensaje fue claro: atacar por los costados, generar situaciones mediante centros al área, presionar alto y asumir el protagonismo desde el primer minuto. El entrenador pretende un equipo agresivo, con intensidad y dispuesto a imponer condiciones ante un rival que también necesita sumar.
La principal noticia positiva para el cuerpo técnico fue la recuperación del delantero Benjamín Ruiz Rodríguez. El atacante dejó atrás las molestias físicas que lo habían mantenido en duda y participó con normalidad de los trabajos futbolísticos. Su presencia abre una alternativa importante para el sector ofensivo, aunque todavía no está definido si será titular.
La incógnita principal del equipo pasa justamente por el acompañante de Valentín Montenegro en ataque. Ruiz Rodríguez pelea por un lugar con Daniel Gómez, quien también tuvo participación destacada en los entrenamientos y cuenta con la confianza del entrenador.
En la defensa, la atención estuvo centrada en la situación de Patricio Krupoviesa. El marcador realizó tareas diferenciadas debido a un dolor en la espalda, aunque transmitió tranquilidad al asegurar que se encuentra en buenas condiciones. Como medida preventiva, Ramiro Alderete ocupó el lateral derecho durante algunos pasajes de la práctica.
Más de treinta futbolistas participaron de los trabajos realizados durante la semana. Entre ellos estuvieron varios juveniles que este sábado afrontarán el compromiso correspondiente a la Liga Tucumana frente a Atlético Concepción por el Interzonal B-C. Ese equipo será dirigido por la dupla integrada por Damián Valdez y Sergio Décima.
A la espera de la práctica final que se desarrollará en el predio de Bajo Hondo, Arrieta tendría prácticamente definida la formación. Tucumán Central saldría al campo con Daniel Moyano; Agustín Smith, Patricio Krupoviesa, Nahuel Duarte y Franco Barrera; Matías Smith, César Abregú, Lucas Sánchez y Brahian Collante; Valentín Montenegro y Daniel Gómez o Benjamín Ruiz Rodríguez.
La responsabilidad de impartir justicia estará a cargo del árbitro santiagueño Francisco Acosta, quien controlará un encuentro que promete ser intenso por la necesidad de ambos equipos de sumar.
Desde la dirigencia también se informó que las entradas estarán disponibles el domingo desde las 11 en las boleterías de Central Norte. Se espera una buena concurrencia teniendo en cuenta la relevancia del partido y la expectativa que genera la campaña del equipo.
La tabla marca que no hay margen para descuidos. Tucumán Central y Defensores de Puerto Vilelas llegan separados únicamente por la diferencia de gol y con la misma cantidad de puntos. Una victoria puede significar un salto importante en las posiciones y, sobre todo, una inyección anímica para afrontar la segunda parte del campeonato.
Por eso, para el conjunto tucumano el desafío es claro: aprovechar la fortaleza que ha mostrado en condición de local, sostener el invicto ante su gente y quedarse con tres puntos que pueden resultar fundamentales en la pelea por seguir siendo protagonista en la Zona 2 del Federal A.