Tucumán Central busca hacerse fuerte de local ante Defensores de Puerto Vilelas por el Federal A

El partido asoma como uno de los más atractivos de la jornada porque enfrentará a dos equipos que llegan igualados con 10 puntos. Sin embargo, el conjunto chaqueño ocupa actualmente el quinto puesto gracias a una mejor diferencia de gol, mientras que los dirigidos por Walter Arrieta aparecen algunos escalones más abajo. Por eso, el duelo adquiere una importancia especial para las aspiraciones de ambos.