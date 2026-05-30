Caso Agostina Vega: investigan un Ford Ka negro y realizan rastrillajes en un descampado

En paralelo, los pesquisas continúan analizando registros telefónicos y otras evidencias vinculadas a Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido en la causa, quien en las últimas horas reconoció que la adolescente estuvo en su casa el sábado por la noche. El hombre fue pareja de la mamá de Agostina y si bien la relación había terminado hace más de un año, mantenía una relación cercana con ella y sus hijos.