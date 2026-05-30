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Caso Agostina Vega: investigan un Ford Ka negro y realizan rastrillajes en un descampado

La investigación se concentra en nuevas imágenes de seguridad que muestran a Claudio Gabriel Barrelier trasladando un tacho de 20 litros, bolsas de residuos y otros objetos hacia un Ford Ka negro.

Claudio Barrelier es el único detenido por la desaparición de Agostina Vega
Claudio Barrelier es el único detenido por la desaparición de Agostina Vega TN
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La fiscalía de Córdoba investiga a Claudio Barrelier, único detenido por la desaparición de la adolescente Agostina Vega, tras peritar un auto y realizar rastrillajes en la zona.
  • Cámaras de seguridad muestran al detenido trasladando bultos en el auto investigado. El acusado, ex de la madre de Agostina, admitió que la menor estuvo en su casa ese día.
  • Los peritajes al vehículo y el rastreo satelital de llamadas serán determinantes para esclarecer el destino de la joven y definir la situación procesal del único detenido.
Resumen generado con IA

Un tacho de 20 litros, bolsas de residuos y un Ford Ka negro se convirtieron en algunos de los elementos que concentran la atención de los investigadores del caso Agostina Vega. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad y los nuevos peritajes ordenados por la fiscalía podrían aportar información relevante para esclarecer qué ocurrió con la adolescente desaparecida en Córdoba.

Caso Agostina Vega: el detenido reconoció que la adolescente estuvo en su casa y aseguró que “fue una charla”

Caso Agostina Vega: el detenido reconoció que la adolescente estuvo en su casa y aseguró que “fue una charla”

En paralelo, los pesquisas continúan analizando registros telefónicos y otras evidencias vinculadas a Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido en la causa, quien en las últimas horas reconoció que la adolescente estuvo en su casa el sábado por la noche. El hombre fue pareja de la mamá de Agostina y si bien la relación había terminado hace más de un año, mantenía una relación cercana con ella y sus hijos.

Caso Agostina Vega: las imágenes que analizan los investigadores 

Una de las pruebas que cobró relevancia son registros de cámaras de seguridad que habrían captado a Barrelier trasladando distintos objetos hacia el vehículo bajo sospecha. Según informó El Doce, las imágenes mostrarían al hombre movilizando un recipiente de gran tamaño y otros elementos que actualmente son objeto de peritajes y análisis. 

Al referirse al material registrado, el periodista Pablo Rossi señaló: “Hay un balde y una conservadora y se lo ve a Barrelier con mucho esfuerzo llevando esos elementos hacia el Ford Ka”. La fiscalía busca determinar el contenido de esos objetos y establecer si guardan relación con la desaparición de Agostina. 

Qué explicó la defensa de Claudio Barrelier 

Frente a las sospechas generadas por las imágenes, la defensa del detenido ofreció una explicación sobre los elementos observados en los registros. Según sostuvo, las palas, baldes y pinzas que aparecen en las grabaciones corresponderían a herramientas utilizadas en trabajos de albañilería que se desarrollaban en una propiedad vinculada a la mujer que le habría facilitado el automóvil. No obstante, los investigadores continúan verificando esa versión mientras avanzan con distintas medidas de prueba. 

El Ford Ka negro, una pieza clave en la causa 

Una de las principales líneas de investigación apunta ahora al vehículo. De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, el Ford Ka negro será sometido a diversos peritajes para determinar si contiene rastros o evidencia que permitan esclarecer qué ocurrió con la adolescente.

La importancia del automóvil creció a medida que surgieron nuevas hipótesis sobre los desplazamientos realizados por Barrelier durante la madrugada posterior a la desaparición. En paralelo, la fiscalía también trabaja sobre registros telefónicos que ubicarían al acusado en la zona donde actualmente se concentran los rastrillajes. 

Los investigadores intentan reconstruir paso a paso qué ocurrió luego de que Agostina ingresara a la vivienda del hombre de 33 años. Mientras tanto, la búsqueda de la adolescente continúa y las autoridades mantienen abiertas distintas líneas investigativas para intentar esclarecer el caso. Según indicó el abogado defensor en declaraciones, el Ford Ka que ahora es sometido a pericias pertenecería a una "amiga" de Barrelier.

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