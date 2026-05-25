Jubilados Anses: cuánto se cobra en junio 2026 con aumento, bono y aguinaldo

A partir de la actualización correspondiente a dicho mes, la jubilación mínima se ubicará en torno a los $403.317,99. Al adicionar el refuerzo previsional de $70.000, el ingreso mensual de este grupo alcanzará los $473.317,99 previo al cómputo del aguinaldo, el cual sumará aproximadamente $201.658,99 para este sector; bajo esta modalidad, el total estimado a percibir en junio ascenderá a $674.976,98.