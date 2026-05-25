Jubilados Anses: cuánto se cobra en junio 2026 con aumento, bono y aguinaldo
En junio de 2026, Anses abonará los haberes con aumento, bono y aguinaldo. Para los beneficiarios de la jubilación mínima, el monto total estimado a cobrar ascenderá a $674.976,98. Los pagos comenzarán el próximo lunes 8 de junio de acuerdo al último dígito del documento
Resumen para apurados
- En junio de 2026, Anses pagará en Argentina la jubilación mínima con aumento, bono de $70.000 y aguinaldo, alcanzando los $674.976,98 para sostener el poder adquisitivo.
- El aguinaldo equivale al 50% del mayor haber mensual del semestre, sin incluir el bono de $70.000 por ser no remunerativo. Los pagos comenzarán el lunes 8 de junio según DNI.
- Esta liquidación triple busca aliviar la pérdida de poder adquisitivo de los sectores vulnerables y marca la pauta de los haberes mínimos frente a la inflación del semestre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social abonará en junio de 2026 los haberes de jubilados y pensionados mediante tres componentes centrales. El esquema prevé la aplicación del aumento por movilidad, la entrega de un bono extraordinario de $70.000 destinado a los ingresos más bajos y la liquidación de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario, habitualmente denominado aguinaldo.
A partir de la actualización correspondiente a dicho mes, la jubilación mínima se ubicará en torno a los $403.317,99. Al adicionar el refuerzo previsional de $70.000, el ingreso mensual de este grupo alcanzará los $473.317,99 previo al cómputo del aguinaldo, el cual sumará aproximadamente $201.658,99 para este sector; bajo esta modalidad, el total estimado a percibir en junio ascenderá a $674.976,98.
Cuánto cobra un jubilado de la mínima en junio 2026
Para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, el cálculo queda de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $403.317,99.
Bono extraordinario: $70.000.
Medio aguinaldo: $201.658,99.
Total a cobrar en junio: $674.976,98.
El bono de $70.000 se mantiene para quienes cobran la mínima.
Cómo se calcula el aguinaldo de Anses
El aguinaldo de junio equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el primer semestre del año. En el sector pasivo, dicho cálculo toma como referencia el haber actualizado de junio, debido a la incorporación de los incrementos mensuales otorgados por movilidad.
Un aspecto clave del esquema radica en que el Sueldo Anual Complementario se aplica estrictamente sobre el haber previsional. Queda excluido de esta base el bono extraordinario de $70.000, dado que ese refuerzo posee carácter no remunerativo y carece de incidencia en el cómputo de otros conceptos.
Cuánto se cobra de Puam y pensione no contributivas en junio
Jubilación mínima: el haber estimado es de $403.317,99. Con el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.658,99, el total a cobrar en junio llega a $674.976,98.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber estimado es de $322.654,39. Con el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $161.327,20, el total estimado asciende a $553.981,59.
Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: el haber estimado es de $282.322,60. Con el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $141.161,30, el total estimado llega a $493.483,90.
Pensión Madre de 7 hijos: el haber estimado es de $403.317,99. Con el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.658,99, el total a cobrar en junio alcanza los $674.976,98.