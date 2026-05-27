Jubilados de Anses: cómo calcular el medio aguinaldo de junio

Resumen para apurados
- En junio, Anses pagará en Argentina el medio aguinaldo a jubilados y pensionados para aliviar el impacto de la inflación y el aumento de precios en sus haberes ordinarios.
- El beneficio equivale al 50% del mayor haber del semestre y se acreditará automáticamente junto al pago habitual, según la terminación del DNI de los beneficiarios.
- Este cobro extra será clave para sostener el presupuesto familiar de los adultos mayores, ayudándolos a compensar la pérdida de poder adquisitivo frente al costo de vida.
El mes de junio representa un período clave para el sector pasivo debido a la llegada del medio aguinaldo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). En un escenario económico donde los incrementos en los haberes suelen perder terreno frente a la suba generalizada de precios, este ingreso adicional se transforma en un alivio indispensable para cubrir gastos esenciales como medicamentos, servicios públicos, alimentación o para cancelar deudas pendientes de los meses previos.
El organismo previsional confirmó la liquidación del Sueldo Anual Complementario junto con los haberes ordinarios correspondientes a junio de 2026. Este beneficio se acreditará de forma automática en las cuentas de los beneficiarios, prescindiendo de gestiones presenciales o virtuales adicionales, y alcanzará tanto a jubilados como a titulares de pensiones contributivas y demás prestaciones del sistema nacional.
Cómo se calcula el aguinaldo de Anses
El cálculo para determinar el monto del beneficio mantiene la misma lógica que rige en el mercado laboral formal. De este modo, el medio aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida a lo largo del primer semestre, tomando como referencia los haberes liquidados entre enero y junio de 2026. Cualquier incremento previsional, actualización de haberes o modificación en los ingresos mensuales ocurridos en ese lapso impacta de forma directa, seleccionándose el valor más alto registrado para establecer la cifra definitiva.
Bajo este criterio, si un beneficiario experimentó variaciones en sus ingresos y registró su mayor haber en el mes de junio, el Sueldo Anual Complementario representará exactamente la mitad de dicha suma. Por el contrario, los suplementos extraordinarios de carácter no remunerativo que el Gobierno nacional otorga eventualmente a través de la Anses quedan excluidos, por norma general, de la base utilizada para el cómputo de esta asignación.
Cuándo se paga y quiénes lo reciben
La Anses efectuará la liquidación del Sueldo Anual Complementario de forma conjunta con el cronograma habitual de haberes de junio. La distribución de los pagos responderá a la terminación del Documento Nacional de Identidad del beneficiario, abarcando a jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pensionados, titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios de pensiones derivadas. Por el contrario, los programas de asistencia social como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Tarjeta Alimentar quedan excluidos de este beneficio por no contemplar dicha asignación en su normativa.
Esta inyección de recursos convierte a junio en un período de fuerte relevancia para la economía de los adultos mayores. El cobro extraordinario asume un rol fundamental para sostener el presupuesto familiar en un contexto financiero donde los incrementos ordinarios muestran limitaciones frente al avance continuo en el costo de vida general.