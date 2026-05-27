Jubilados de Anses: cómo calcular el medio aguinaldo de junio

Cuándo se paga y quiénes lo reciben

La Anses efectuará la liquidación del Sueldo Anual Complementario de forma conjunta con el cronograma habitual de haberes de junio. La distribución de los pagos responderá a la terminación del Documento Nacional de Identidad del beneficiario, abarcando a jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pensionados, titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios de pensiones derivadas. Por el contrario, los programas de asistencia social como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Tarjeta Alimentar quedan excluidos de este beneficio por no contemplar dicha asignación en su normativa.