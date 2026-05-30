Cómo calcular el aguinaldo y qué pasa si trabajaste menos de seis meses

Resumen para apurados
- En Argentina, los trabajadores cobran en junio y diciembre el aguinaldo, un derecho laboral equivalente al 50% del mejor sueldo del semestre para aliviar sus finanzas.
- Según la Ley 20.744, si se trabajó menos de un semestre, el monto se calcula de forma proporcional con la fórmula: (mejor salario / 12) por los meses trabajados.
- Conocer este cálculo permite a los empleados planificar sus finanzas personales, reducir deudas o ahorrar, en un contexto económico complejo para el bolsillo argentino.
El Sueldo Anual Complementario (SAC) que se dispone en dos cuotas a mitad y finales de año resulta un alivio económico para saldar deudas, cubrir gastos o consolidar un mayor ahorro. Se trata de un derecho laboral que funciona como un “sueldo extra” al año y corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida dentro de cada uno de los semestres. Para calcular el aguinaldo existe una fórmula muy sencilla luego de identificar cuál fue el pago más alto del último período.
El aguinaldo se paga en dos meses. La primera cuota corresponde a junio, donde el depósito debe ejecutarse en la última jornada laboral de ese mismo mes, mientras que la segunda cuota, en diciembre, debe abonarse en la última jornada laboral de ese plazo. Como se especifica en la Ley 20.744 del Contrato de Trabajo, el primer pago se da el 30 de junio y el segundo el 18 de diciembre.
“El importe a abonar en cada semestre será liquidado sobre el cálculo del cincuenta por ciento (50%) de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los dos (2) semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año”, explica el Artículo 1ero de aquella Ley.
Cómo calcular el aguinaldo: semestres completos y períodos menores
No obstante, surge una duda muy frecuente entre los trabajadores cuando el período de servicio prestado fue menor a los seis meses del semestre. Ya sea porque la relación laboral comenzó recientemente o porque el contrato se extinguió antes de finalizar el ciclo, la legislación prevé que se debe abonar un proporcional a los meses trabajados.
Para determinar el monto exacto de forma casera, existe una fórmula matemática muy sencilla que se puede aplicar en pocos segundos: (el mejor salario del semestre / 12) x los meses trabajados.
Para graficar el impacto de esta ecuación en el bolsillo, se pueden contemplar dos escenarios habituales de proporcionalidad contemplando el salario promedio actual:
- Caso uno (Menos de un semestre trabajado): Si un empleado comenzó a trabajar en marzo y percibe un salario de $1.500.000, el cálculo para el medio aguinaldo de junio se estructurará de la siguiente manera: ($1.500.000 / 12) x 4 meses. En este supuesto, el valor final a cobrar será de $500.000.
- Caso dos (Semestre completo): Si el trabajador acumuló los seis meses de antigüedad correspondientes al período y su mejor remuneración del semestre fue de $1.650.000, la cuenta será: ($1.650.000 / 12) x 6 meses. De este modo, percibirá un aguinaldo neto de $825.000.