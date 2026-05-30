Cómo calcular el aguinaldo y qué pasa si trabajaste menos de seis meses

El Sueldo Anual Complementario (SAC) que se dispone en dos cuotas a mitad y finales de año resulta un alivio económico para saldar deudas, cubrir gastos o consolidar un mayor ahorro. Se trata de un derecho laboral que funciona como un “sueldo extra” al año y corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida dentro de cada uno de los semestres. Para calcular el aguinaldo existe una fórmula muy sencilla luego de identificar cuál fue el pago más alto del último período.