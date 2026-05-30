SociedadActualidad

Cómo calcular el aguinaldo y qué pasa si trabajaste menos de seis meses

La ley contempla un 50% de la remuneración más alta percibida en el semestre. Cómo se calcula en caso de períodos completos y menores a seis meses.

Como calcular el aguinaldo.
Como calcular el aguinaldo. (Imagen Web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Argentina, los trabajadores cobran en junio y diciembre el aguinaldo, un derecho laboral equivalente al 50% del mejor sueldo del semestre para aliviar sus finanzas.
  • Según la Ley 20.744, si se trabajó menos de un semestre, el monto se calcula de forma proporcional con la fórmula: (mejor salario / 12) por los meses trabajados.
  • Conocer este cálculo permite a los empleados planificar sus finanzas personales, reducir deudas o ahorrar, en un contexto económico complejo para el bolsillo argentino.
Resumen generado con IA

El Sueldo Anual Complementario (SAC) que se dispone en dos cuotas a mitad y finales de año resulta un alivio económico para saldar deudas, cubrir gastos o consolidar un mayor ahorro. Se trata de un derecho laboral que funciona como un “sueldo extra” al año y corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida dentro de cada uno de los semestres. Para calcular el aguinaldo existe una fórmula muy sencilla luego de identificar cuál fue el pago más alto del último período.

El aguinaldo llega en pleno Mundial: se confirmó cuándo se pagará en Tucumán y cuánto dinero se volcará a la economía

El aguinaldo llega en pleno Mundial: se confirmó cuándo se pagará en Tucumán y cuánto dinero se volcará a la economía

El aguinaldo se paga en dos meses. La primera cuota corresponde a junio, donde el depósito debe ejecutarse en la última jornada laboral de ese mismo mes, mientras que la segunda cuota, en diciembre, debe abonarse en la última jornada laboral de ese plazo. Como se especifica en la Ley 20.744 del Contrato de Trabajo, el primer pago se da el 30 de junio y el segundo el 18 de diciembre.

“El importe a abonar en cada semestre será liquidado sobre el cálculo del cincuenta por ciento (50%) de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los dos (2) semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año”, explica el Artículo 1ero de aquella Ley.  

Cómo calcular el aguinaldo: semestres completos y períodos menores

No obstante, surge una duda muy frecuente entre los trabajadores cuando el período de servicio prestado fue menor a los seis meses del semestre. Ya sea porque la relación laboral comenzó recientemente o porque el contrato se extinguió antes de finalizar el ciclo, la legislación prevé que se debe abonar un proporcional a los meses trabajados.

Para determinar el monto exacto de forma casera, existe una fórmula matemática muy sencilla que se puede aplicar en pocos segundos: (el mejor salario del semestre / 12) x los meses trabajados.

Para graficar el impacto de esta ecuación en el bolsillo, se pueden contemplar dos escenarios habituales de proporcionalidad contemplando el salario promedio actual:

  • Caso uno (Menos de un semestre trabajado): Si un empleado comenzó a trabajar en marzo y percibe un salario de $1.500.000, el cálculo para el medio aguinaldo de junio se estructurará de la siguiente manera: ($1.500.000 / 12) x 4 meses. En este supuesto, el valor final a cobrar será de $500.000.
  • Caso dos (Semestre completo): Si el trabajador acumuló los seis meses de antigüedad correspondientes al período y su mejor remuneración del semestre fue de $1.650.000, la cuenta será: ($1.650.000 / 12) x 6 meses. De este modo, percibirá un aguinaldo neto de $825.000.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia
1

Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina
2

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano
3

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso
4

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso

El triple juego de Jaldo hacia 2027
5

El triple juego de Jaldo hacia 2027

Ranking notas premium
Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia
1

Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico
2

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
3

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes
4

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

Milei, Jaldo y las voces que incomodan al poder
5

Milei, Jaldo y las voces que incomodan al poder

Más Noticias
Caso Agostina Vega: el detenido reconoció que la adolescente estuvo en su casa y aseguró que “fue una charla”

Caso Agostina Vega: el detenido reconoció que la adolescente estuvo en su casa y aseguró que “fue una charla”

El triple juego de Jaldo hacia 2027

El triple juego de Jaldo hacia 2027

El pronóstico del fin de semana en todo Tucumán: ¿dónde lloverá?

El pronóstico del fin de semana en todo Tucumán: ¿dónde lloverá?

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina

Estrés, ansiedad y poco tiempo libre: por qué cada vez más argentinos convierten sus hobbies en una fuente de ingresos

Estrés, ansiedad y poco tiempo libre: por qué cada vez más argentinos convierten sus hobbies en una fuente de ingresos

Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia

Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia

Comentarios