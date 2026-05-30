El FMI cuestionó la política anticorrupción del Gobierno y advirtió por falencias en controles patrimoniales

El reporte técnico también cuestionó las normas sobre conflictos de interés, calificándolas como “limitadas por reglas porosas y una débil capacidad de aplicación”. A esto se suma una advertencia sobre el funcionamiento del sistema judicial: el FMI expresó preocupación por la “percepción de una independencia judicial limitada y la politización”, así como por las demoras en causas de alto perfil y la falta de rendición de cuentas para funcionarios de alto rango.