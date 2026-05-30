“Me re cabió”: la cantante lírica de 16 años que impactó a Abel Pintos

Gretel, la cantante lírica que impactó a Abel Pintos

Con un vestido rosa de lentejuelas y un escenario que simuló estar lleno de nubes, Gretel entonó su canción elegida. El primero en dar su devolución fue Abel Pintos, que la felicitó y elogió su talento, pero empezó haciendo una corrección. “Sigue habiendo una cuestión de aire. No te estoy criticando en absoluto, porque sería una falta de respeto, porque tenés un trabajo técnico que es… ¡uf!”, reconoció el artista e hizo referencia a los maestros de Gretel.