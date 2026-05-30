“Me re cabió”: la cantante lírica de 16 años que impactó a Abel Pintos

Resumen para apurados
- Gretel Tomas, de 16 años, impactó a Abel Pintos en el programa 'Es mi sueño' de ElTrece al revelar que carece de formación técnica pese a su brillante show lírico.
- Tras interpretar un clásico del cine, Pintos le dio consejos técnicos creyendo que estudiaba canto. La joven aclaró que es autodidacta, lo que provocó las disculpas del jurado.
- El hecho destaca el talento natural de la participante, quien avanzó de ronda en el certamen consolidándose como una de las grandes promesas del programa televisivo.
Esta semana, Abel Pintos protagonizó un momento que lo desconcertó hasta el punto de dejarlo completamente avergonzado. En “Es mi sueño”, el programa de ElTrece donde el cantante es jurado, escuchó a Gretel Tomas, una adolescente de 16 años que lo dejó fuera de sí por su falta de formación pero su excelente presentación.
El momento empezó con una seria devolución a las capacidades y ajustes que Gretel debía hacer para mejorar aún más su número. En la segunda ronda del programa, la adolescente y cantante lírica eligió interpretar un clásico del cine: “Somewhere over the rainbow”, creada para “El mago de Oz” de 1939.
Gretel, la cantante lírica que impactó a Abel Pintos
Con un vestido rosa de lentejuelas y un escenario que simuló estar lleno de nubes, Gretel entonó su canción elegida. El primero en dar su devolución fue Abel Pintos, que la felicitó y elogió su talento, pero empezó haciendo una corrección. “Sigue habiendo una cuestión de aire. No te estoy criticando en absoluto, porque sería una falta de respeto, porque tenés un trabajo técnico que es… ¡uf!”, reconoció el artista e hizo referencia a los maestros de Gretel.
Luego, repitió que había una “cuestión estratégica” con su respiración. “Me gustaría estar en el momento en que lo trabajes para poder trabajarlo en detalle contigo”, agregó. Pero para el cantante, todo lo demás estuvo perfecto. “Cuando uno tiene un talento semejante, la exigencia es semejante también. Lo mucho que evidentemente trabajás es muy notable, es realmente distinto”, señaló.
Abel Pintos se deshizo en disculpas con Gretel
Los siguientes jurados en dar sus devoluciones fueron Carlos Baute, Jimena Barón y Joaquín Levinton. El cantante venezolano hizo referencia a los padres de la participante, también cantantes líricos y le preguntó si ellos la ayudaban. Ese fue el momento que rompió la matrix para Abel Pintos. “En realidad es que yo canto en mi casa, tranquila y ellos si pueden me aconsejan, pero es trabajo mío”, dijo.
Al reparar en que la joven no recibía clases y no había tenido ninguna formación, Abel Pintos reaccionó inmediatamente agarrándose la cabeza. “¡Andá a buscarla al ángulo, Abel!”, dijo burlista el cantante de “Turf”. Pintos se levantó del estrado, alucinado, a saludar a los padres de Gretel.
“No estamos hablando de algo de la media. Ya que todo lo que dije no sirvió de un carajo, con más razón pensá dónde vas a respirar. Lo demás, no se puede creer”, agregó Pintos. Jimena Barón reconoció que darle algún consejo era como explicarle a Messi cómo patear un penal. “Ese soy yo: ¡como un bolu** le dije a Messi que pateó mal el gol! –añadió sobresaltado Pintos–. ¡Me re cabió!”. Finalmente, Gretel pasó a la siguiente instancia del certamen.