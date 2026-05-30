Cuánto cuesta fabricar la "Orejona": el sorprendente valor del trofeo de la Champions League
Mientras PSG y Arsenal buscan la gloria europea, la "Orejona" vuelve a ser protagonista. Cuánto cuesta fabricarla, por qué se llama así y la curiosa capacidad que la convierte en una gigantesca copa para brindar.
Resumen para apurados
- El trofeo de la Champions League, valorado en 9.300 euros, es el objeto más codiciado por Arsenal y PSG en la final europea debido a su inmenso prestigio deportivo.
- Diseñado por Jürg Stadelmann en 1966, el trofeo mide 75 cm, pesa 8 kg, es de plata con baño de oro y tiene capacidad para 15 litros, ideal para los festejos de los campeones.
- Pese a su bajo costo de fabricación comparado con los millones que genera el torneo, la copa mantiene su mística como el máximo símbolo de gloria para el fútbol mundial.
Mientras millones de personas en todo el mundo siguen la final de la Champions League entre Arsenal y PSG, hay un protagonista que siempre llega primero al estadio. No habla, no corre y no marca goles, pero es el objeto que todos quieren levantar cuando termina la noche. Se trata de la famosa "Orejona", el trofeo más codiciado del fútbol europeo.
Cada temporada, las cámaras la muestran sobre un pedestal, brillante e imponente, esperando a su próximo dueño. Su imagen forma parte del imaginario colectivo del deporte y, para muchos futbolistas, representa la cima de una carrera. Sin embargo, detrás de ese símbolo de gloria existe una curiosidad que suele sorprender: fabricarla cuesta mucho menos de lo que muchos imaginan.
Según estimaciones difundidas por distintos medios especializados, el costo de fabricación del trofeo ronda los 9.300 euros, una cifra cercana a los 10.000 u 11.000 dólares. El valor resulta llamativo si se lo compara con los millones que mueve la competición más importante de clubes del mundo y con el prestigio que implica conquistarla.
La historia de la actual copa comenzó en la temporada 1966-67. Hasta entonces existía un trofeo diferente, pero el Real Madrid obtuvo el derecho a conservarlo en propiedad después de ganar las primeras cinco ediciones consecutivas de la Copa de Europa. Ante esa situación, la UEFA encargó la creación de una nueva pieza al joyero suizo Jürg Stadelmann.
El resultado fue una copa elegante, fácilmente reconocible y diseñada para destacar en las transmisiones televisivas. Desde entonces se convirtió en uno de los símbolos más famosos del deporte mundial.
La "Orejona" mide entre 73,5 y 75 centímetros de altura y pesa alrededor de ocho kilogramos. Está fabricada principalmente en plata y cuenta con un baño interior de oro de 24 quilates. Su construcción requirió cientos de horas de trabajo artesanal y un nivel de detalle que la transformó en una pieza única.
El apodo por el que se la conoce en todo el mundo nació de manera espontánea. Sus enormes asas laterales recuerdan a dos grandes orejas, una característica que rápidamente dio origen al sobrenombre que terminó imponiéndose incluso por encima de su nombre oficial.
Pero existe una curiosidad todavía más llamativa. Más allá de su valor simbólico, la copa fue diseñada con una capacidad interior que permite almacenar hasta 15 litros de líquido. Traducido a una celebración futbolera, significa que puede contener unas 20 botellas de champán de 750 mililitros.
Por eso, cada vez que un equipo conquista la Champions, la imagen de los jugadores brindando con la "Orejona" no es simplemente una puesta en escena. El trofeo funciona literalmente como una gigantesca copa de celebración, una característica que contribuyó a alimentar su leyenda.
Aunque la UEFA conserva el trofeo original y entrega réplicas oficiales a los campeones, el sueño sigue siendo el mismo. Para PSG y Arsenal, la final representa la posibilidad de escribir una página histórica. Y para uno de ellos, la oportunidad de terminar la noche sosteniendo en alto una copa que vale mucho más por lo que representa que por lo que cuesta fabricarla.