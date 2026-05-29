Champions League: PSG busca otro título y Arsenal quiere romper una sequía de 31 años

Resumen para apurados
- PSG y Arsenal jugarán la final de la Champions League este sábado en Budapest, buscando coronar su gran temporada con el máximo título de clubes europeos.
- PSG busca el bicampeonato con su racha goleadora, mientras que Arsenal llega como campeón de la Premier y con una sólida defensa para cortar una sequía europea de 31 años.
- El título consagraría al PSG de Luis Enrique en la élite histórica europea y, para el Arsenal de Arteta, significaría la consolidación definitiva de su exitoso proyecto.
Parisinos y londinenses, campeones de sus respectivas ligas y últimos sobrevivientes de una Champions League que comenzó en septiembre con 36 equipos, se enfrentarán el sábado en el Puskas Arena de Budapest (13h Argentina) por la final del torneo que empezó en septiembre.
El PSG de Luis Enrique aspira a conquistar una segunda Champions consecutiva, un logro que lo elevaría al rango de equipo legendario, a la altura del Real Madrid de Zinedine Zidane, único club que logró revalidar el título (2016-2018) bajo la actual denominación de la competición.
Los "Gunners", flamantes campeones de Inglaterra por primera vez en 22 años, quieren sumar a sus vitrinas la tan ansiada "Orejona" y dejar atrás definitivamente el recuerdo de las cuatro finales europeas perdidas desde la conquista de la Recopa en 1994.
Una de ellas fue la final de la Champions de 2006 frente al FC Barcelona, un partido que los londinenses disputaron casi desde el comienzo con un hombre menos y en el que, pese a adelantarse en el marcador, terminaron cayendo en el tramo final.
Liberado de presión
Para exorcizar esos fantasmas, el equipo de Mikel Arteta ya dio un paso fundamental al conquistar la Premier League luego de tres subcampeonatos consecutivos.
Ese logro puede liberar de presión a los jugadores, conscientes de que, sea cual sea el resultado en Budapest, serán recibidos como héroes por su afición.
Pero más allá de ese respaldo emocional, el Arsenal cuenta con argumentos futbolísticos sólidos para que el favoritismo del PSG sea apenas relativo. Tan sólidos como su defensa, que presume de haber recibido apenas seis goles en 14 partidos de esta Champions, frente a los 22 encajados por el conjunto francés.
El Arsenal llega además al partido decisivo sin conocer la derrota y después de haber completado una primera fase perfecta, con ocho victorias en ocho encuentros.
Con el brasileño Gabriel y el francés William Saliba como pilares defensivos y el arquero español David Raya siempre seguro cuando es exigido, el conjunto londinense tiene en la pelota parada una de sus principales armas ofensivas.
Es ahí donde emerge la figura de Declan Rice y el guante de su pie derecho. El internacional inglés es considerado por Arteta como el verdadero faro del equipo.
“Llegar a la final es una cosa, ¡qué logro! Pero ganarla... la verdad es que aún no encuentro las palabras porque todavía no ha sucedido. No quiero adelantarme a los acontecimientos, pero sería increíble”, declaró recientemente en una entrevista concedida a la UEFA.
Posible récord goleador
Pero si existe un equipo en Europa con el potencial ofensivo suficiente para perforar la muralla londinense, ese es el PSG. Los parisinos llegan con 44 goles en 16 partidos de Champions, a apenas una conquista del récord histórico establecido por el Barcelona en la temporada 1999-2000.
Si el Arsenal mostró una progresión constante en los últimos años -cuartofinalista, semifinalista y ahora finalista en las tres últimas ediciones-, el PSG de Luis Enrique también exhibe un crecimiento sostenido, aunque basado en una propuesta mucho más ofensiva y menos rígida desde lo táctico.
“Por supuesto que será difícil, pero hemos demostrado una vez más que podemos ganar a cualquier equipo siempre que juguemos a nuestro estilo y lo demos todo en el campo”, señaló el extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia, autor de diez de los 44 goles del PSG en esta edición.
Aunque no estará en el Mundial, un título este sábado reforzaría la candidatura de “Kvaradona” en la carrera por el Balón de Oro, donde también aparece su compañero Ousmane Dembélé.
El francés, exjugador del Barcelona, y el lateral marroquí Achraf Hakimi parecen haber dejado atrás sus recientes molestias físicas y todo indica que estarán entre los titulares.
Las lesiones, la inusual pretemporada marcada por la disputa del Mundial de Clubes y el paso por el repechaje de octavos parecen ya recuerdos lejanos para el PSG.
El equipo de Luis Enrique llega al partido más importante del año en su mejor momento futbolístico y, además, con más descanso que un Arsenal que tuvo que pelear la Premier League hasta las últimas fechas.