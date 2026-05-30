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Cuenta DNI de Banco Provincia: anuncian nuevos descuentos para ahorrar hasta $170.000 por mes

La billetera digital ofrece importantes promociones en los mercados de consumo diario.

Cómo ahorrar con Cuenta DNI de Banco Provincia.
Cómo ahorrar con Cuenta DNI de Banco Provincia. (Imagen Web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Banco Provincia renovó en junio los descuentos de su billetera digital Cuenta DNI en Argentina, permitiendo a los usuarios ahorrar hasta $170.000 mensuales en compras básicas.
  • La aplicación, accesible para mayores de 13 años con DNI, ofrece reintegros del 20% al 40% en comercios de cercanía, gastronomía, garrafas y rubros sin tope como farmacias.
  • Estos beneficios alivian el presupuesto familiar frente a la inflación, impulsan el consumo en comercios locales y consolidan la adopción de herramientas financieras digitales.
Resumen generado con IA

Banco Provincia cuenta con su propia billetera digital, un servicio que permite no solo guardar el dinero y realizar transacciones rápidas a partir de transferencias bancarias, sino además acumular importantes descuentos que permiten ahorrar destacadas sumas de fondos. La entidad renovó sus beneficios para el mes de junio en supermercados, ferias y gastronomía.

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La aplicación virtual de la banca pública acumula atractivas promociones en el mes de junio. La entidad bancaria puso a disposición rebajas en diferentes sectores de la economía cotidiana que van desde farmacias y perfumerías, hasta carnicerías y entidades educativas. Si bien muchos de estos beneficios pueden ofrecerse solo en mercados bonaerenses, lo cierto es que muchas de las bonificaciones se aplican para el resto del país.

Requisitos y nuevas facilidades de ahorro

Cualquier usuario puede tener Cuenta DNI si reside en la Argentina, es mayor de 13 años y cuenta con un DNI válido y vigente, sin necesidad de ser cliente previo en Banco Provincia ni tener ingresos comprobables. Con la aplicación es posible ahorrar en compras diarias utilizando los descuentos que se ofrecen, sumando novedades como promociones en garrafas e incrementos en el tope de ahorro semanal en comercios de cercanía.

Mientras tanto, la aplicación mantendrá beneficios en comercios de barrio, ferias y mercados, algunos exclusivos para la provincia de Buenos Aires, así como rebajas en gastronomía e incluso en estaciones de servicio. De acuerdo con la información difundida, quienes utilicen todas las promociones vigentes podrán alcanzar un ahorro mensual superior a los $170 mil. A eso se suman reintegros en librerías y perfumerías, que no cuentan con límite de devolución, además de algunas promociones en supermercados sin techo establecido.

Detalle de los topes y reintegros semanales

Para alcanzar esa significativa cifra de ahorro, el esquema de beneficios diarios se presenta sumamente variado. En los comercios de cercanía (donde se incluyen las carnicerías), los usuarios contarán con un 20% de descuento de lunes a viernes, con el nuevo tope de $6.000 semanales que se alcanza consumiendo $30.000. Por su parte, quienes compren en ferias y mercados bonaerenses dispondrán de un 40% de descuento todos los días, también con un límite de $6.000 por semana. El regreso más esperado del invierno, el descuento en garrafas, ofrece un 40% diario con un tope unificado de $18.000 por mes.

La agenda mensual también contempla un 40% de descuento diario en universidades, eventos y clubes (con tope de $6.000 por semana) y un fuerte impulso a la gastronomía para los fines de semana: los sábados y domingos habrá un 25% de ahorro tanto en locales adheridos del rubro como en las tiendas Full YPF, con un tope de $8.000 semanales en cada caso (cabe aclarar que en las estaciones de servicio el beneficio no aplica para la compra de combustibles). A esto se suman los días de marcas destacadas, con un 30% de descuento diario y un tope mensual de $15.000.

Opciones sin tope y financiación especial

Los rubros de consumo diario que no cuentan con tope de reintegro son ideales para maximizar el presupuesto familiar. En ese sentido, las librerías de texto ofrecerán un 10% de descuento los lunes y martes, mientras que las farmacias y perfumerías otorgarán el mismo porcentaje los miércoles y jueves. Adicionalmente, el banco mantendrá la opción de financiar consumos mediante pagos sin contacto con tarjetas de crédito asociadas a Cuenta DNI, ofreciendo hasta tres cuotas sin interés en comercios que no pertenezcan al rubro alimenticio.

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