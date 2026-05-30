Cuenta DNI de Banco Provincia: anuncian nuevos descuentos para ahorrar hasta $170.000 por mes

La agenda mensual también contempla un 40% de descuento diario en universidades, eventos y clubes (con tope de $6.000 por semana) y un fuerte impulso a la gastronomía para los fines de semana: los sábados y domingos habrá un 25% de ahorro tanto en locales adheridos del rubro como en las tiendas Full YPF, con un tope de $8.000 semanales en cada caso (cabe aclarar que en las estaciones de servicio el beneficio no aplica para la compra de combustibles). A esto se suman los días de marcas destacadas, con un 30% de descuento diario y un tope mensual de $15.000.