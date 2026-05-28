SociedadActualidad

Créditos hipotecarios: qué bancos bajaron tasas y cuál tiene la cuota más baja

Siete bancos redujeron tasas hipotecarias UVA y reactivaron el interés por comprar vivienda en Argentina.

Aunque reaparecieron algunas líneas de crédito hipotecario, la inflación y los ingresos informales continúan dificultando el acceso a una vivienda.
Aunque reaparecieron algunas líneas de crédito hipotecario, la inflación y los ingresos informales continúan dificultando el acceso a una vivienda.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Siete bancos argentinos redujeron recientemente las tasas de interés de los créditos hipotecarios UVA para reactivar la demanda de viviendas ante la caída de préstamos.
  • El Banco Nación y el Banco de Neuquén ofrecen las cuotas más bajas. La medida responde a una baja histórica en el otorgamiento de préstamos reportada por el Banco Central.
  • Aunque la baja de tasas busca dinamizar el mercado inmobiliario, la inflación y los ingresos informales continúan siendo los principales desafíos para los solicitantes.
Resumen generado con IA

Los créditos hipotecarios UVA volvieron al centro de la escena luego de que siete bancos anunciaran una baja en sus tasas de interés durante las últimas semanas. La reducción se produjo en un contexto de caída de préstamos otorgados, pero reabrió el interés de miles de familias que buscan acceder a su primera vivienda.

Según un relevamiento del economista Federico González Rouco, de Empiria Consultores, las entidades que más redujeron sus tasas fueron los bancos del Grupo Petersen -Santa Cruz, Entre Ríos, San Juan y Santa Fe- que pasaron del 12% al 8,9% anual para clientes. También hubo bajas en Banco Hipotecario, Banco de Corrientes y Banco Provincia.

Qué bancos ofrecen hoy las cuotas más bajas

Entre las entidades con mejores condiciones aparece el Banco Nación, que ofrece una tasa del 6% anual para clientes y un plazo máximo de 30 años. Con esa combinación, la cuota inicial ronda los $83.937 por cada USD 10.000 solicitados.

Detrás se ubica BBVA, con una tasa del 7,5% y cuotas desde $97.890 cada USD 10.000. En ambos casos, las condiciones cambian significativamente para quienes no son clientes.

"El plazo termina siendo tan importante como la tasa", explicó González Rouco en su informe, al señalar que algunos bancos con intereses más altos logran cuotas menores gracias a financiamientos más extensos.

Entre los bancos provinciales se destacan dos casos. El Banco de Rosario ofrece una tasa del 4,2%, aunque con límites más bajos de financiamiento. Por otro lado, el Banco de Neuquén presenta la cuota inicial más baja del mercado: $81.194 cada USD 10.000, dependiendo de la línea elegida.

Los bancos privados y las diferencias más marcadas

Dentro de las entidades privadas con presencia nacional, las diferencias son importantes. Macro ofrece una tasa del 8,5% para clientes, mientras que Galicia y Santander trabajan con tasas del 9,5%.

ICBC aparece entre las opciones más competitivas del segmento privado, con una tasa del 6,9% y cuotas desde $107.703 cada U$S 10.000.

Patagonia, gracias a su plazo de hasta 30 años, logra cuotas más accesibles pese a tener una tasa superior al 9%. En cambio, Brubank presenta una de las cuotas más elevadas entre los bancos digitales.

"El mercado hipotecario todavía está lejos de los niveles esperados", advirtió el economista, luego de que el Banco Central informara que abril de 2026 registró el volumen más bajo de créditos otorgados en 18 meses.

Qué bancos tienen las tasas más altas

En el otro extremo aparecen las entidades con mayores costos financieros. Supervielle lidera el ranking con cuotas que superan los $195.000 cada USD 10.000, producto de una tasa del 15% y un plazo máximo de apenas 15 años.

También figuran entre los más caros el Banco de Chubut y el Banco Hipotecario, pese a que este último redujo recientemente sus tasas.

Fuera del sistema UVA, el Banco Provincia mantiene una línea tradicional con una tasa nominal anual del 31,2%, que genera cuotas ampliamente superiores al resto del mercado.

Créditos UVA: cómo funcionan y por qué siguen generando debate

Los créditos UVA cumplieron diez años desde su creación en 2016. El sistema ajusta las cuotas por inflación mediante la Unidad de Valor Adquisitivo, permitiendo cuotas iniciales más bajas que los créditos tradicionales.

Durante la última década, cerca de 200.000 familias argentinas accedieron a una vivienda mediante este mecanismo. Sin embargo, la actualización por inflación sigue siendo uno de los principales temores de quienes evalúan tomar deuda a largo plazo.

A pesar de eso, la morosidad de los hipotecarios UVA se mantiene históricamente baja, cercana al 1%, lo que refleja que el pago de la vivienda continúa siendo prioritario para los hogares argentinos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Córdoba: la Justicia determinó que la vacuna Sputnik V causó la muerte de una joven
1

Córdoba: la Justicia determinó que la vacuna Sputnik V causó la muerte de una joven

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes
2

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
3

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas: qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción
4

"Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas": qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción

Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: quién es el hombre detenido y cuál es la principal hipótesis
5

Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: quién es el hombre detenido y cuál es la principal hipótesis

Ranking notas premium
Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
1

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Tres para una fórmula peronista
2

Tres para una fórmula peronista

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa
3

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”
4

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”

Qué piensan los arquitectos sobre el nuevo Código de Planeamiento Urbano de la capital
5

Qué piensan los arquitectos sobre el nuevo Código de Planeamiento Urbano de la capital

Más Noticias
Alimentación consciente: qué es el mindfulness y por qué una psicóloga recomienda entrenarlo

Alimentación consciente: qué es el mindfulness y por qué una psicóloga recomienda entrenarlo

Crisis en Chernóbil: animales habitan la zona de exclusión pero esto deberán esperar los humanos para regresar

Crisis en Chernóbil: animales habitan la zona de exclusión pero esto deberán esperar los humanos para regresar

Córdoba: la Justicia determinó que la vacuna Sputnik V causó la muerte de una joven

Córdoba: la Justicia determinó que la vacuna Sputnik V causó la muerte de una joven

Dónde comer comida asiática en Tucumán: la nueva ola de restaurantes inspirados en las culturas japonesa y coreana

Dónde comer comida asiática en Tucumán: la nueva ola de restaurantes inspirados en las culturas japonesa y coreana

Cuatro temblores sorprendieron a tres provincias durante la madrugada

Cuatro temblores sorprendieron a tres provincias durante la madrugada

Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: quién es el hombre detenido y cuál es la principal hipótesis

Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: quién es el hombre detenido y cuál es la principal hipótesis

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Lluvias, niebla intensa y aguanieve: siete provincias están bajo alerta este jueves 28 de mayo

Lluvias, niebla intensa y aguanieve: siete provincias están bajo alerta este jueves 28 de mayo

Comentarios