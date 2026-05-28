Créditos hipotecarios: qué bancos bajaron tasas y cuál tiene la cuota más baja

Resumen para apurados
- Siete bancos argentinos redujeron recientemente las tasas de interés de los créditos hipotecarios UVA para reactivar la demanda de viviendas ante la caída de préstamos.
- El Banco Nación y el Banco de Neuquén ofrecen las cuotas más bajas. La medida responde a una baja histórica en el otorgamiento de préstamos reportada por el Banco Central.
- Aunque la baja de tasas busca dinamizar el mercado inmobiliario, la inflación y los ingresos informales continúan siendo los principales desafíos para los solicitantes.
Los créditos hipotecarios UVA volvieron al centro de la escena luego de que siete bancos anunciaran una baja en sus tasas de interés durante las últimas semanas. La reducción se produjo en un contexto de caída de préstamos otorgados, pero reabrió el interés de miles de familias que buscan acceder a su primera vivienda.
Según un relevamiento del economista Federico González Rouco, de Empiria Consultores, las entidades que más redujeron sus tasas fueron los bancos del Grupo Petersen -Santa Cruz, Entre Ríos, San Juan y Santa Fe- que pasaron del 12% al 8,9% anual para clientes. También hubo bajas en Banco Hipotecario, Banco de Corrientes y Banco Provincia.
Qué bancos ofrecen hoy las cuotas más bajas
Entre las entidades con mejores condiciones aparece el Banco Nación, que ofrece una tasa del 6% anual para clientes y un plazo máximo de 30 años. Con esa combinación, la cuota inicial ronda los $83.937 por cada USD 10.000 solicitados.
Detrás se ubica BBVA, con una tasa del 7,5% y cuotas desde $97.890 cada USD 10.000. En ambos casos, las condiciones cambian significativamente para quienes no son clientes.
"El plazo termina siendo tan importante como la tasa", explicó González Rouco en su informe, al señalar que algunos bancos con intereses más altos logran cuotas menores gracias a financiamientos más extensos.
Entre los bancos provinciales se destacan dos casos. El Banco de Rosario ofrece una tasa del 4,2%, aunque con límites más bajos de financiamiento. Por otro lado, el Banco de Neuquén presenta la cuota inicial más baja del mercado: $81.194 cada USD 10.000, dependiendo de la línea elegida.
Los bancos privados y las diferencias más marcadas
Dentro de las entidades privadas con presencia nacional, las diferencias son importantes. Macro ofrece una tasa del 8,5% para clientes, mientras que Galicia y Santander trabajan con tasas del 9,5%.
ICBC aparece entre las opciones más competitivas del segmento privado, con una tasa del 6,9% y cuotas desde $107.703 cada U$S 10.000.
Patagonia, gracias a su plazo de hasta 30 años, logra cuotas más accesibles pese a tener una tasa superior al 9%. En cambio, Brubank presenta una de las cuotas más elevadas entre los bancos digitales.
"El mercado hipotecario todavía está lejos de los niveles esperados", advirtió el economista, luego de que el Banco Central informara que abril de 2026 registró el volumen más bajo de créditos otorgados en 18 meses.
Qué bancos tienen las tasas más altas
En el otro extremo aparecen las entidades con mayores costos financieros. Supervielle lidera el ranking con cuotas que superan los $195.000 cada USD 10.000, producto de una tasa del 15% y un plazo máximo de apenas 15 años.
También figuran entre los más caros el Banco de Chubut y el Banco Hipotecario, pese a que este último redujo recientemente sus tasas.
Fuera del sistema UVA, el Banco Provincia mantiene una línea tradicional con una tasa nominal anual del 31,2%, que genera cuotas ampliamente superiores al resto del mercado.
Créditos UVA: cómo funcionan y por qué siguen generando debate
Los créditos UVA cumplieron diez años desde su creación en 2016. El sistema ajusta las cuotas por inflación mediante la Unidad de Valor Adquisitivo, permitiendo cuotas iniciales más bajas que los créditos tradicionales.
Durante la última década, cerca de 200.000 familias argentinas accedieron a una vivienda mediante este mecanismo. Sin embargo, la actualización por inflación sigue siendo uno de los principales temores de quienes evalúan tomar deuda a largo plazo.
A pesar de eso, la morosidad de los hipotecarios UVA se mantiene históricamente baja, cercana al 1%, lo que refleja que el pago de la vivienda continúa siendo prioritario para los hogares argentinos.