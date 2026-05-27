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Aire acondicionado en invierno: cómo usar la función Low para ahorrar energía en casa

El frío llegó para quedarse y este artefacto tiene una función clave para cuidar el bolsillo.

Aire acondicionado en invierno: así funciona la función Low que permite ahorrar energía
Aire acondicionado en invierno: así funciona la función Low que permite ahorrar energía
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Frente al frío en el país, se promueve el uso de la función Low del aire acondicionado para calefaccionar el hogar este invierno y evitar gastos excesivos en la factura de luz.
  • Esta opción hace que el compresor y el ventilador trabajen más lento. El método ayuda a optimizar los electrodomésticos modernos ante el incremento en las tarifas de energía.
  • El aprovechamiento de estas funciones eficientes promete aliviar el bolsillo de los hogares y reducir el impacto ambiental, marcando una tendencia de consumo más sustentable.
Resumen generado con IA

Con la llegada del frío, entre los distintos métodos para mantener el hogar cálido, el aire acondicionado en modo calor puede convertirse en un aliado inesperado. Sin embargo, hay que saber usarlo de una manera adecuada para evitar un gasto desmedido de energía y sorpresas en las facturas de la luz.

A lo largo de los años, los electrodomésticos modernos fueron evolucionado para ofrecer características que optimizan su uso. Los aires acondicionados, por ejemplo, tienen una función llamada Low que pocos conocen.

Para muchos, la opción Low es un misterio, pero conocer su utilidad puede significar un importante ahorro en la factura eléctrica y un menor impacto ambiental. 

Aire acondicionado: ¿qué es la función Low?

La función Low en un aire acondicionado está diseñada para operar el equipo a una velocidad reducida, lo que se traduce en un menor consumo de energía. Al seleccionar esta opción, el ventilador y el compresor trabajan a un ritmo más lento, permitiendo mantener una temperatura agradable sin necesidad de utilizar tanta energía.

Las ventajas de utilizar la función Low son numerosas. En primer lugar, al disminuir el consumo de energía, se reduce el coste en la factura eléctrica.

Otra ventaja importante es la reducción del ruido. Al operar a una velocidad más baja, el aire acondicionado produce menos ruido, lo que puede ser particularmente beneficioso durante la noche, proporcionando un entorno más silencioso para dormir.

La función Low es una herramienta valiosa para aquellos que buscan un equilibrio entre confort y eficiencia energética. Si bien no es adecuada para todas las situaciones, puede ser extremadamente útil en momentos de menor necesidad de enfriamiento o calefacción, como durante la noche o en climas moderados.

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