Día Nacional de la Donación de Órganos: por qué se conmemora cada 30 de mayo y qué dice la Ley Justina

Resumen para apurados
- El 30 de mayo, Argentina conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos para concientizar sobre su importancia, impulsado por el Ministerio de Salud y el Incucai.
- La fecha se fijó en 1997 por el nacimiento del hijo de la primera trasplantada en un hospital público. En 2024 ya se realizaron 1.522 trasplantes de órganos y córneas en el país.
- La Ley Justina de 2018 establece que toda persona mayor de 18 años es donante a menos que se oponga, agilizando los procesos para salvar más vidas en el futuro.
Cada 30 de mayo, Argentina conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos, una fecha destinada a concientizar sobre la importancia de la donación para salvar vidas y mejorar la calidad de vida de miles de personas que esperan un trasplante.
La jornada es impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), que este año renovaron el llamado a la solidaridad bajo el lema #ElegíDonar.
La fecha también sirve para destacar el impacto de la donación en el sistema de salud y recordar a quienes hicieron posible que muchas personas accedieran a una segunda oportunidad.
Por qué el Día Nacional de la Donación de Órganos se celebra el 30 de mayo
La conmemoración tiene un origen muy particular. Fue establecida en homenaje al nacimiento del hijo de la primera mujer que pudo dar a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público argentino.
La fecha fue instituida oficialmente en 1997 mediante el decreto nacional 1097, firmado por el entonces presidente Carlos Menem.
Al impulsar la iniciativa, el decreto destacó que los trasplantes representan una esperanza concreta para quienes dependen de este procedimiento para continuar viviendo o mejorar significativamente su salud.
Además de recordar ese hecho histórico, la jornada busca promover la donación de órganos y generar conciencia sobre la necesidad de incrementar la cantidad de donantes para responder a la demanda existente.
Cuántos trasplantes se realizaron en Argentina
Los datos difundidos por los organismos sanitarios muestran la relevancia de la actividad trasplantológica en el país.
Durante 2024 se realizaron 1.522 trasplantes de órganos y córneas. De ese total, 782 pacientes que se encontraban en lista de espera recibieron un trasplante de órganos. De ellos, 685 procedimientos se concretaron gracias a donantes fallecidos y 97 mediante donantes vivos.
Asimismo, se llevaron a cabo 740 trasplantes de córneas, permitiendo mejorar la calidad de vida de cientos de personas.
Qué establece la Ley de Órganos, Tejidos y Células
En 2018 entró en vigencia la Ley 27.447, conocida popularmente como Ley Justina, que regula la obtención y utilización de órganos, tejidos y células en Argentina.
La normativa fue creada con el objetivo de agilizar y optimizar los procesos vinculados a la donación y los trasplantes, especialmente aquellos que requieren intervención judicial.
Uno de sus aspectos más relevantes es que establece que toda persona mayor de 18 años es considerada donante de órganos y tejidos, salvo que haya expresado formalmente su voluntad de no serlo.
La legislación busca facilitar el acceso a los trasplantes y aumentar la disponibilidad de órganos para quienes esperan una oportunidad que puede resultar vital.