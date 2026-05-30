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Los 5 hábitos que conviene abandonar antes de los 40 para retrasar el envejecimiento

Los cambios corporales a esta edad exigen nuevos comportamientos

El sedentarismo es uno de los hábitos que acelera en envejecimiento a partir de los 40 años
El sedentarismo es uno de los hábitos que acelera en envejecimiento a partir de los 40 años Hola
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos recomiendan abandonar cinco hábitos nocivos antes de los 40 años para retrasar el envejecimiento y mejorar la salud general ante los cambios biológicos inevitables.
  • A los 40 años disminuye la firmeza de la piel y la masa muscular. Hábitos como el sedentarismo, la deshidratación y el mal descanso aceleran notablemente este desgaste natural.
  • Adoptar conductas saludables a tiempo asegura un envejecimiento activo, disminuyendo el riesgo de enfermedades crónicas y garantizando una mejor calidad de vida a largo plazo.
Resumen generado con IA

El paso del tiempo produce cambios naturales en el organismo. A partir de los 40 años, la piel comienza a perder elasticidad, disminuye la firmeza de los tejidos y la masa muscular ya no se recupera con la misma facilidad que en etapas anteriores de la vida.

Envejecimiento saludable: aseguran que las actividades culturales tienen el mismo impacto biológico que el ejercicio físico

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Aunque el envejecimiento es un proceso inevitable, los especialistas coinciden en que ciertos hábitos saludables pueden ayudar a preservar el bienestar físico y mantener una mejor calidad de vida durante más tiempo. Del mismo modo, algunas conductas cotidianas pueden acelerar el deterioro de la piel y afectar la salud general si se sostienen durante años.

Los hábitos que pueden acelerar el envejecimiento después de los 40

1. Consumir comidas pesadas con frecuencia

Con el paso de los años, el organismo suele volverse menos tolerante a los excesos alimentarios. Las comidas con alto contenido de grasas, frituras, azúcares o condimentos intensos pueden resultar más difíciles de procesar.

Por eso, muchos especialistas recomiendan priorizar una alimentación equilibrada, con mayor presencia de frutas, verduras y proteínas de calidad, y reducir el consumo de grasas saturadas, azúcares refinados y productos ultraprocesados.

2. No tomar suficiente agua

La hidratación cumple un papel fundamental en la salud de la piel. Con la edad, esta tiende a perder humedad con mayor facilidad, lo que puede favorecer la aparición de líneas de expresión y arrugas.

Mantener una adecuada ingesta de agua ayuda a conservar la elasticidad de los tejidos y favorece el correcto funcionamiento de múltiples procesos del organismo.

3. Llevar una vida sedentaria

La falta de actividad física impacta directamente sobre músculos, huesos y articulaciones. Con el tiempo, el sedentarismo puede contribuir a la pérdida de movilidad, fuerza y flexibilidad.

Realizar ejercicio de manera regular ayuda a preservar la masa muscular, mejorar el equilibrio y reducir el riesgo de lesiones. Además, la actividad física tiene efectos positivos sobre la salud cardiovascular y el bienestar emocional.

4. Descansar menos de lo necesario

El sueño es uno de los pilares fundamentales para la recuperación física y mental. Durante las horas de descanso, el organismo desarrolla procesos esenciales relacionados con la regeneración celular y el equilibrio hormonal.

Dormir pocas horas o mantener una mala calidad de sueño puede favorecer el cansancio, aumentar el estrés y afectar la salud general a largo plazo.

Dormir pocas horas o mantener una mala calidad de sueño puede favorecer el cansancio, aumentar el estrés y afectar la salud general a largo plazo.

5. Descuidar la higiene y el cuidado de la piel

La piel está expuesta diariamente a factores ambientales como la contaminación, el polvo y otras partículas presentes en el entorno.

Por este motivo, mantener una rutina básica de higiene y cuidado puede contribuir a preservar su aspecto saludable. La limpieza adecuada y la hidratación son dos de las prácticas más recomendadas para ayudar a proteger la barrera cutánea y reducir la acumulación de impurezas.

Por qué estos hábitos son importantes a partir de los 40

Si bien estas recomendaciones pueden aplicarse a cualquier edad, cobran una relevancia especial a medida que pasan los años. Adoptar hábitos saludables no solo ayuda a cuidar la apariencia de la piel, sino que también contribuye al bienestar general, la movilidad y la calidad de vida.

La combinación de una alimentación equilibrada, actividad física, hidratación, descanso adecuado y cuidado personal puede marcar una diferencia significativa en el proceso natural de envejecimiento.

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