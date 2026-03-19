Las personas mayores de 40 años no deberían dormir más de nueve horas, según un neurólogo

¿Cuáles son los riesgos de dormir más de 9 horas, según el doctor Conrado Estol?

El neurólogo Conrado Estol abordó el tema de las horas de descanso en personas mayores de 40 años y advirtió sobre los riesgos de dormir más de lo aconsejado. Según explicó, “se supone que vamos perdiendo el sueño con los años”, por lo que cuando un adulto duerme entre nueve y 10 horas suele interpretarse que existe un problema de fondo, y no que su sistema del sueño funcione de manera excepcional.