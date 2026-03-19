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Las personas mayores de 40 años no deberían dormir más de nueve horas, según un neurólogo

Un neurólogo advierte que dormir más de nueve horas después de los 40 años podría ser una señal de alerta para la salud. Qué dicen los estudios sobre el exceso de sueño y los riesgos asociados.

Dormir más de nueve horas es un riesgo para las personas mayores de 40 años Dormir más de nueve horas es un riesgo para las personas mayores de 40 años isnd
Mercedes Mosca
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Dormir muchas horas suele asociarse con descanso y bienestar, pero no siempre es sinónimo de salud. Un neurólogo advirtió que, a partir de los 40 años, exceder las nueve horas de sueño podría tener efectos negativos y estar vinculado a ciertos riesgos para el estado general del organismo.

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La recomendación abre un debate sobre los hábitos de descanso en la adultez y la importancia de la calidad del sueño por sobre la cantidad. Qué dicen los especialistas, por qué dormir demasiado puede ser una señal de alerta y cuáles son las pautas para mantener un descanso saludable en esta etapa de la vida.

¿Cuáles son los riesgos de dormir más de 9 horas, según el doctor Conrado Estol?

El neurólogo Conrado Estol abordó el tema de las horas de descanso en personas mayores de 40 años y advirtió sobre los riesgos de dormir más de lo aconsejado. Según explicó, “se supone que vamos perdiendo el sueño con los años”, por lo que cuando un adulto duerme entre nueve y 10 horas suele interpretarse que existe un problema de fondo, y no que su sistema del sueño funcione de manera excepcional.

Estol señaló además que dormir más puede ser un elemento confuso y recordó que investigaciones posteriores cuestionaron algunos estudios, al indicar que muchas personas no dormían tantas horas, sino que permanecían más tiempo en la cama. En este sentido, advirtió que estar acostado durante largos períodos, incluso sin dormir, no es saludable, ya que implica inactividad física. “La falta de ejercicio mata. El ejercicio no es opcional”, enfatizó.

El médico también destacó que pasar muchas horas en la cama, tanto dormido como despierto, puede afectar negativamente después de los 40 años y consideró poco habitual que alguien duerma entre nueve y 11 horas, aunque admitió que puede ocurrir, especialmente en mayores de 60. Asimismo, distintos estudios han mostrado que el exceso de sueño se vincula con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, deterioro cognitivo y mortalidad.

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