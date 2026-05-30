El Hogar San Roque sufrió dos robos en 96 horas

“La verdad es que no se puede creer que haya personas que elijan estos lugares para hacer daño. Nos enteramos por los comentarios de los vecinos de lo que había pasado y nos pusimos muy mal”, sostuvo María Laura Jiménez al opinar sobre la ola de inseguridad que afecta al Hogar San Roque. El centro, que brinda contención a más de 100 adultos mayores, sufrió dos robos en menos de cuatro días.
Durante la madrugada del 25 de mayo, dos delincuentes ingresaron por uno de los accesos al predio, ubicado en avenida Ejército del Norte al 1.950, y en pocos minutos se llevaron sillas y colchones. Las imágenes quedaron registradas por las cámaras de seguridad.
Sin embargo, el episodio que más temor causó ocurrió en la noche del jueves. El botín iba a ser un grupo de sillas de ruedas, indispensables para la movilidad de muchos de los abuelos que viven en el San Roque. Pero las llamas de una fogata que habían encendido los ladrones terminaron por alertar al personal terapéutico que trabaja en el lugar.
“Esta es una zona bastante insegura de noche. De día se ven policías dando vueltas, pero cuando oscurece desaparecen”, agregó Jiménez. La mujer, que vive a pocos metros del hogar, indicó que a esa hora suelen salir chicos con problemas de adicción. “Buscan apoderarse de lo que sea para poder comprar drogas. La verdad es que estamos muy cansados de lo que estamos padeciendo”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
Cansados
Esteban Lucero, también vecino del hogar de ancianos, no se mostró sorprendido por los dos casos que se conocieron. “Estamos cansados de este tipo de ataques. Es cierto que son hurtos, pero el problema es que cada vez son más. Es gravísimo que esos delincuentes no se den cuenta de que están atacando el lugar donde pueden estar sus abuelos”, indicó. “No menos importante es que tampoco toman conciencia no solo del daño que pueden causar, sino del riesgo al que exponen la vida de los viejitos”, añadió.
Helena Ramírez informó que los vecinos se están empezando a movilizar para solicitar más seguridad en la zona. “Los robos que sufrió el Hogar San Roque fueron la gota que colmó el vaso. Si les roban a ellos, ¿qué nos queda a nosotros? Me dijeron que están juntando firmas y hasta algunos quieren hacer una marcha”, destacó.
“Fue una noche para el olvido”, expresaron directivos del hogar, quienes además lamentaron que, desde hace más de un año, ya no cuentan con presencia policial en la zona. “Son habituales los robos y los hechos de inseguridad en el sector, y los que más sufren son los trabajadores del turno noche. Ya se hizo común que ataquen a las enfermeras cuando esperan el colectivo o que les roben las motos”, expresaron.
El Hogar San Roque funciona como espacio de contención para adultos mayores desde 1945 y actualmente atiende la demanda de más de 150 personas todos los días, que asisten al comedor de día y luego pasan la noche en el predio. Allí reciben asistencia médica y terapéutica, brindada por la Sociedad de Beneficencia de Tucumán.
Las autoridades del Ministerio de Seguridad confirmaron que ya están al tanto de la situación. Indicaron que en las próximas horas enviarán a funcionarios policiales para escuchar los reclamos de los vecinos y diagramar un operativo especial para frenar la ola de inseguridad que afecta al lugar.