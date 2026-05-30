El Hogar San Roque sufrió dos robos en 96 horas

Cansados

Esteban Lucero, también vecino del hogar de ancianos, no se mostró sorprendido por los dos casos que se conocieron. “Estamos cansados de este tipo de ataques. Es cierto que son hurtos, pero el problema es que cada vez son más. Es gravísimo que esos delincuentes no se den cuenta de que están atacando el lugar donde pueden estar sus abuelos”, indicó. “No menos importante es que tampoco toman conciencia no solo del daño que pueden causar, sino del riesgo al que exponen la vida de los viejitos”, añadió.