Hogar San Roque: piden seguridad después de sufrir dos robos en cuatro días

“Fue una noche para el olvido”, expresaron directivos del hogar, quienes además lamentaron que, desde hace más de un año, ya no cuentan con presencia policial en la zona. “Son habituales los robos y los hechos de inseguridad en la zona y los que más sufren son los trabajadores del turno noche. Ya se hizo común que ataquen a las enfermeras cuando esperan el colectivo o que les roben las motos”, expresaron.