Hogar San Roque: piden seguridad después de sufrir dos robos en cuatro días

Resumen para apurados
- El Hogar San Roque de Tucumán sufrió dos robos en cuatro días a fines de mayo por la falta de vigilancia, lo que obligó a sus directivos a exigir urgente presencia policial.
- Ladrones robaron colchones y sillas, e incluso iniciaron una fogata en el lugar. El centro, que asiste a 106 ancianos desde 1945, carece de presencia policial desde hace un año.
- La reiteración de estos ataques pone en riesgo la contención de los adultos mayores y expone la grave vulnerabilidad de los trabajadores ante la falta de medidas de seguridad.
Dos robos en menos de cuatro días provocaron pánico en la comunidad que integra el Hogar San Roque, un espacio que brinda contención a 106 adultos mayores, y que desde hace meses sufre constantes hechos de inseguridad.
Durante la madrugada del 25 de mayo, dos delincuentes ingresaron por uno de los accesos al predio, ubicado en avenida Ejército del Norte 1.950, y en pocos minutos se llevaron sillas y colchones. Las imágenes quedaron registradas por las cámaras de seguridad.
Sin embargo, el episodio que más temor causó ocurrió en la noche del jueves. El botín iba a ser un grupo de sillas de ruedas, indispensables para la movilidad de muchos de los abuelos que viven en el San Roque. Pero las llamas de una fogata que habían prendido los malvivientes terminaron por alertar al personal terapéutico que trabaja en el lugar.
“Fue una noche para el olvido”, expresaron directivos del hogar, quienes además lamentaron que, desde hace más de un año, ya no cuentan con presencia policial en la zona. “Son habituales los robos y los hechos de inseguridad en la zona y los que más sufren son los trabajadores del turno noche. Ya se hizo común que ataquen a las enfermeras cuando esperan el colectivo o que les roben las motos”, expresaron.
El Hogar San Roque funciona como espacio de contención para adultos mayores desde 1945 y actualmente atiende la demanda de más de 150 personas todos los días, que asisten al comedor de día y luego pasan la noche en el predio. Allí reciben asistencia médica y terapéutica, sostenidos por la Sociedad de Beneficencia de Tucumán.