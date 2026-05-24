Crimen del boliche: el caso de Federico Toledo está cerca de llegar a juicio

“La muerte de ‘Fede’ no fue accidental. Estamos convencidos de que este es un caso de homicidio simple con dolo eventual y que, en el caso de Mateo, el homicidio no se pudo consumar por la intervención de uno de sus amigos”, indicó el profesional. “Es intolerable que nuestros hijos salgan a bailar y no vuelvan a sus casas. Esto no debe repetirse y exigiremos una condena acorde con la gravedad de la conducta”, añadió.