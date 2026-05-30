“Es un pogo de niños”: el show de K-pop que convierte al Teatro Alberdi en una fiesta juvenil

Hay un momento del show en el que las sillas dejan de existir. Los chicos corren hacia adelante, se abrazan entre desconocidos y saltan como si estuvieran en un recital de rock. “Yo nunca vi algo así. Es un pogo de niños, es como un espectáculo de Miranda, pero lleno de piojitos saltando”, resume entre risas a LA GACETA Federico Picone, productor musical de “Doradas - Estrellas del K-pop”, el espectáculo que hoy volverá al Teatro Alberdi después de recorrer distintos escenarios de Latinoamérica.
La escena, asegura, se repite en cada función. “Olvídate de las ubicaciones y las butacas. Todos los nenes se van adelante a saltar”, cuenta. Y ahí aparece una de las imágenes que más lo impactó desde que comenzó la gira: chicos que no se conocían abrazándose en medio de una canción. “Hay un momento puntual, cuando suena ‘Golden’, es una de las canciones más escuchadas. Explota todo. Ver como les brillan los ojos a los chicos es algo hermoso”, relata.
El fenómeno no es casual. El K-pop dejó de ser una moda pasajera para transformarse en una cultura global que atraviesa música, series, estética, comida y formas de relacionarse. En Tucumán, el crecimiento se nota en academias de baile, encuentros de fans y cada vez más chicos que aprenden canciones en coreano sin entender el idioma, pero sí la emoción que transmiten.
En ese contexto llega “Doradas”, una producción que viene a presentarse al norte argentino y forma parte de una gira internacional que ya pasó por Uruguay, Chile, Perú, Paraguay y Colombia. Sobre el escenario trabajan 10 bailarines, actores y acróbatas, mientras que detrás hay otro equipo técnico similar encargado de luces, sonido, vestuario y puesta visual. En total, más de 20 personas sostienen una producción que apuesta fuerte a la experiencia inmersiva.
El espectáculo toma inspiración del universo K-pop y de una de las películas más vistas de Netflix. Pero, según Picone, detrás de las coreografías precisas, los vestuarios brillantes y la estética coreana hay algo más profundo. “Es una historia sobre resiliencia, sobre aceptar las partes malas y las partes buenas de uno mismo. La protagonista quiere esconder sus errores hasta que entiende que eso también la convierte en quién es”, explica Picone.
Por eso, dice, el show funciona para distintas edades. Mientras los chicos conectan con la música y el baile, los padres encuentran otro tipo de mensaje. “Muchas veces los espectáculos infantiles se sostienen solamente en la imaginación del nene. Acá el padre siente que está viendo un espectáculo de primer nivel”, sostiene.
El crecimiento del K-pop también despertó preguntas entre muchas familias. ¿Qué encuentran los chicos en esta cultura? ¿Por qué genera tanta identificación? Picone lo vivió desde cerca con sus hijas de 8 y 13 años. “Cuando salió la película entendí que había algo muy fuerte ahí”, recuerda.
Para él, parte de la conexión tiene que ver con los valores que aparecen en estas historias: la amistad, la disciplina, el esfuerzo colectivo y la vulnerabilidad de los personajes. “La cultura coreana muestra lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad. Y eso, como padre, me parece valioso”, reflexiona.
Esa cercanía con el público es parte del fenómeno. “La gente entendió que esto era otra cosa”, asegura Picone. Y quizás ahí esté la clave del éxito. En tiempos donde sorprender a los chicos parece cada vez más difícil, el K-pop logró construir algo parecido a una comunidad emocional.
Para agendar
“Doradas - Estrellas del K-pop” es una producción de FantasyShow Producciones. Se presenta hoy 30 de mayo, desde las 18, en el Teatro Alberdi. Las entradas están disponibles en MientradaDigital.com y en la boletería del Teatro Alberdi en Crisóstomo Álvarez esquina Jujuy. El espectáculo incluye una propuesta de Meet & Greet para quienes deseen conocer a los artistas.