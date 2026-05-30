“Es un pogo de niños”: el show de K-pop que convierte al Teatro Alberdi en una fiesta juvenil

La escena, asegura, se repite en cada función. “Olvídate de las ubicaciones y las butacas. Todos los nenes se van adelante a saltar”, cuenta. Y ahí aparece una de las imágenes que más lo impactó desde que comenzó la gira: chicos que no se conocían abrazándose en medio de una canción. “Hay un momento puntual, cuando suena ‘Golden’, es una de las canciones más escuchadas. Explota todo. Ver como les brillan los ojos a los chicos es algo hermoso”, relata.