Una propuesta teatral que nace de la biodanza y de la creatividad

El grupo teatral independiente tucumano Picta Diebus estrenará esta noche, a las 22 en El Círculo de la Prensa (Mendoza 240) la obra “Frenesí (de verano)”, en la continuidad de una producción artística que comenzó en pandemia.
El texto es una creación de Alexis Sáez Villegas, quien además lo codirige junto a Francisco Galarzo. Las actuaciones son de Maco Santucho y Luis Salazar.
“¿Dónde inicia todo? ¿Es hoy, ayer, mañana? Un soplido de vida que engendra... Una historia encarnada una y otra vez, en otros cuerpos quizás, con otros nombres, con otro sexo... ¿Quién mueve los hilos?”, se pregunta el autor.
“Es una escenificación surrealista de juegos sensoriales, vidas pasadas y vapores hipnóticos que conducen al delirio, dentro de un verano que nos ofrece su visión sobre un mágico cortejo nupcial en una lejana constelación. El aire es cálido y húmedo. El fuego abrasa los cuerpos y reblandece las consciencias”, añade el dramaturgo.
Lenguaje estético
Acerca de la puesta en escena, el elenco trabajó con elementos de la biodanza como desarrollo del lenguaje estético, junto con el Laboratorio de Creatividad, dentro del cual se desplegaron herramientas y metodologías para la generación, materialización y socialización de las ideas artísticas. “Los elementos se complementan para favorecer el desarrollo integral del ser humano y la capacidad creativa a través de la experiencia vivencial. La idea es potenciar el proceso creativo con su enfoque en la música, el movimiento y la emoción, y procurar liberar el potencial creativo innato”, describe.
En ese sentido, resalta que “la música atraviesa toda la pieza: los ritmos, primero suaves como caricias y luego frenéticos como una llamarada, cruzan el espacio”. “Clara y Antonio, Antonio y Clara se dejan llevar por la obsesión de un deseo intenso que recorre décadas o siglos”, concluye.