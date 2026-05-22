Una propuesta teatral que nace de la biodanza y de la creatividad

Lenguaje estético

Acerca de la puesta en escena, el elenco trabajó con elementos de la biodanza como desarrollo del lenguaje estético, junto con el Laboratorio de Creatividad, dentro del cual se desplegaron herramientas y metodologías para la generación, materialización y socialización de las ideas artísticas. “Los elementos se complementan para favorecer el desarrollo integral del ser humano y la capacidad creativa a través de la experiencia vivencial. La idea es potenciar el proceso creativo con su enfoque en la música, el movimiento y la emoción, y procurar liberar el potencial creativo innato”, describe.