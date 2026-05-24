De recorrida por las peñas: agenda de shows en vivo en la capital y otras localidades

Por la noche, desde las 22 Lo de la Paliza (Laprida 181) anuncia la presencia de Los Gonzales, mientras que en El Alto de la Lechuz (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) estará el show en vivo a la carta de Melina Cabocota, junto a Javier Jiménez, David Robles, Canto Nochero y Franco Véliz. La cervecería Herr Vilem de San Pedro de Colalao, frente a la plaza principal, también recibirá esta noche al folclore con música y danza, acompañados por locro libre y el tradicional Himno Nacional Argentino a la medianoche.