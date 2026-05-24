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De recorrida por las peñas: agenda de shows en vivo en la capital y otras localidades
De recorrida por las peñas: agenda de shows en vivo en la capital y otras localidades
Hace 4 Hs

La grilla de las peñas tradicionales tucumanas abrirá al mediodía en La Casa de Yamil (España 153), con los shows en vivo de Pedro Sisali y Lucía Farah; mientra que en Don Natalio (Ayacucho 645) actuarán Lourdes Ovejero y Lucho Aragón para musicalizar un almuerzo criollo.

Por la noche, desde las 22 Lo de la Paliza (Laprida 181) anuncia la presencia de Los Gonzales, mientras que en El Alto de la Lechuz (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) estará el show en vivo a la carta de Melina Cabocota, junto a Javier Jiménez, David Robles, Canto Nochero y Franco Véliz. La cervecería Herr Vilem de San Pedro de Colalao, frente a la plaza principal, también recibirá esta noche al folclore con música y danza, acompañados por locro libre y el tradicional Himno Nacional Argentino a la medianoche.

Para los tangueros, nuevamente habrá milonga popular en la plaza Urquiza y además -por el feriado de mañana- desde las 23 abrirá Alto Taco en el Círculo Sardo (Crisóstomo Álvarez 1.236).

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