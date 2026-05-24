Alarma por el aumento de casos de melanoma en la generación z

Los especialistas advierten que el melanoma no es una enfermedad de personas mayores. Y los datos lo demuestran: crece la prevalencia en personas de entre 15 y 29 años, mientras que el 64% de ellos admite olvidarse de aplicar protector solar y más del 53% no realiza controles médicos anuales. En Argentina se diagnostican más de 1.600 nuevos casos por año, convirtiéndose en el tercer país de América Latina con mayor incidencia de melanoma en personas de entre 0 y 29 años, y el cuarto en mortalidad en ese mismo grupo. A nivel global, se registran más de 331.722 nuevos casos y cerca de 59.000 muertes anuales, con proyecciones que anticipan un aumento superior al 50% hacia 2040. Detectado en estadios tempranos, tiene una tasa de supervivencia a cinco años superior al 99%, pero su diagnóstico tardío sigue siendo un desafío.