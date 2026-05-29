Política

Ferrazzano le respondió a Murga y cuestionó el modelo libertario para Yerba Buena

El fiscal de Estado adjunto defendió una gestión “con equilibrio fiscal y soluciones para los vecinos” y aseguró que el ajuste permanente “dejaría en el abandono a miles de personas”.

Raúl Ferrazzano. ARCHIVO
Raúl Ferrazzano. ARCHIVO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El fiscal de Estado Raúl Ferrazzano cruzó al libertario Sebastián Murga al rechazar su modelo de ajuste para la futura administración de Yerba Buena, en Tucumán.
  • Tras la promesa de Murga de gestionar con austeridad extrema, Ferrazzano advirtió que el ajuste libertario frenará obras y desprotegerá a los vecinos de la localidad.
  • El debate expone la creciente polarización en Tucumán entre la austeridad fiscal de La Libertad Avanza y el modelo de equilibrio financiero con asistencia social del PJ.
Resumen generado con IA

La discusión política sobre el futuro de Yerba Buena sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano, saliera al cruce de las declaraciones del dirigente libertario Sebastián Murga, quien había asegurado que La Libertad Avanza administrará el municipio “como hasta aquí nadie lo hizo”.

A través de un mensaje dirigido al referente alineado con el espacio de La Libertad Avanza en Tucumán, Ferrazzano cuestionó el modelo económico y de gestión que impulsa el sector libertario y defendió una administración con equilibrio fiscal, pero enfocada en las necesidades de los vecinos.

“Sebastián: nosotros queremos una Yerba Buena con equilibrio fiscal, pero también con soluciones para los vecinos”, expresó el funcionario provincial.

En su respuesta, Ferrazzano sostuvo que el esquema que propone Murga implicaría un deterioro de la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales y garantizar servicios públicos.

“El modelo que defendés dejaría en el abandono a miles de personas, porque detrás de la consigna del ajuste permanente hay menos obras, menos servicios y menos capacidad de respuesta frente a los problemas cotidianos”, afirmó.

Además, el fiscal de Estado vinculó el discurso de ajuste con el contexto económico actual y aseguró que las medidas impulsadas desde el espacio libertario ya están teniendo impacto sobre distintos sectores.

“El ajuste y el frenazo económico que pregonan ya le están complicando la vida a miles de ciudadanos, comerciantes, trabajadores y emprendedores que ven caer sus ingresos mientras aumentan las dificultades para llegar a fin de mes”, señaló.

Ferrazzano también defendió el modelo de gestión provincial encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo y remarcó la necesidad de combinar responsabilidad fiscal con políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población.

“Nosotros creemos en administrar con responsabilidad, mantener las cuentas ordenadas y, al mismo tiempo, poner al vecino en el centro de cada decisión, como lo hace la Provincia con Osvaldo Jaldo. Porque gobernar no es ajustar una planilla; es mejorar la vida de la gente”, concluyó.

La respuesta llegó luego de las declaraciones públicas de Murga, quien había planteado que La Libertad Avanza busca una administración municipal basada en la austeridad y la promoción de inversiones.

“En Yerba Buena la LLA va a administrar el municipio como hasta aquí nadie lo hizo. La política sólo entiende de populismo y atajos. Nosotros priorizamos la austeridad en el gasto y fomentamos inversiones. Muchas obras, muchos servicios. ¡Eso vamos a hacer!”, había expresado el dirigente libertario.

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