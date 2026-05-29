Política

Sebastián Murga cruzó a Javier Noguera y aseguró que LLA “va a administrar Yerba Buena como nadie lo hizo”

El dirigente alineado a Lisandro Catalán respondió a los dichos del diputado peronista y planteó un modelo de gestión basado en austeridad, inversiones y modernización del municipio.

SEBASTIÁN MURGA. Cruzó a Javier Noguera y aseguró que La Libertad Avanza “va a administrar Yerba Buena como nadie lo hizo”.
SEBASTIÁN MURGA. Cruzó a Javier Noguera y aseguró que La Libertad Avanza “va a administrar Yerba Buena como nadie lo hizo”.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Sebastián Murga (LLA) cruzó hoy al peronista Javier Noguera y afirmó que su espacio gobernará Yerba Buena, Tucumán, bajo un modelo inédito de eficiencia y austeridad.
  • La respuesta surge tras el planteo de Noguera para que el peronismo recupere Yerba Buena, ante lo cual Murga defendió la reducción del gasto y la atracción de inversiones.
  • Este cruce anticipa la disputa electoral por Yerba Buena, donde los libertarios buscan consolidar su modelo de gestión como alternativa frente a la política tradicional.
Resumen generado con IA

El dirigente político Sebastián Murga, referente de La Libertad Avanza en Tucumán, espacio que conduce Lisandro Catalán, respondió con dureza a las recientes declaraciones del diputado nacional peronista Javier Noguera, quien había planteado que el peronismo debe recuperar municipios como Yerba Buena.

A través de una publicación en su cuenta de X, Murga dejó en claro cuál es la propuesta de gestión que impulsa el espacio libertario para uno de los municipios más importantes de la provincia y marcó diferencias con los modelos políticos tradicionales.

“En Yerba Buena la LLA va a administrar el municipio como hasta aquí nadie lo hizo. La política sólo entiende de populismo y atajos. Nosotros priorizamos la austeridad en el gasto y fomentamos inversiones. Muchas obras, muchos servicios. ¡Eso vamos a hacer!”, expresó.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente debate político sobre el futuro de Yerba Buena, donde distintos espacios comienzan a posicionarse de cara a la discusión por el modelo de gestión municipal.

En ese marco, Murga sostuvo que La Libertad Avanza representa una alternativa centrada en la eficiencia administrativa, el orden de las cuentas públicas y la promoción de inversiones como motor del desarrollo local.

Desde el espacio libertario aseguran que la gestión municipal debe enfocarse en brindar más y mejores servicios a los vecinos, con transparencia en el uso de los recursos públicos y dejando atrás prácticas que consideran propias de la política tradicional.

Con este mensaje, Murga ratificó su respaldo al proyecto político de La Libertad Avanza en Tucumán y reafirmó la intención de consolidar una propuesta de gobierno para Yerba Buena basada en la austeridad, la inversión y la modernización de la gestión municipal.

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