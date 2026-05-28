El Partido Socialista rearma su estrategia en Tucumán y proyecta una alternativa para 2027
Resumen para apurados
- Mónica Fein y José Vera lanzaron esta semana la reorganización del Partido Socialista en Tucumán para construir una alternativa electoral federal de cara al año 2027.
- Tras renovar las autoridades locales, Fein cuestionó el rumbo del gobierno nacional y la gestión anterior, proponiendo replicar un modelo de Estado eficiente y transparente.
- La iniciativa busca consolidar al socialismo como una opción de centro, dialoguista y federal, con miras a disputar el poder y reconfigurar el escenario político en 2027.
La visita de la presidenta del Partido Socialista a nivel nacional, Mónica Fein, marcó un paso importante en el proceso de reorganización del espacio en Tucumán. Junto al recientemente electo titular del partido en la provincia, José Vera, encabezó una serie de actividades en el microcentro con el objetivo de fortalecer la estructura local y avanzar en la construcción de una propuesta política con miras a 2027.
“Estamos muy contentos de estar en Tucumán, donde también hubo renovación de autoridades. Venimos a pensar el futuro, a soñarlo y a construirlo, porque esa es la responsabilidad de los partidos políticos”, expresó Fein en diálogo con LA GACETA, quien destacó la importancia de revitalizar el rol de las fuerzas partidarias en un contexto de fuerte desafección social.
La dirigente socialista fue crítica del rumbo del gobierno nacional y planteó la necesidad de construir una alternativa superadora. “Creemos que en 2027 tenemos que tener una propuesta diferente a la que hoy gobierna. No creemos en un país donde desaparezca la clase media y donde solo unos pocos puedan vivir bien”, afirmó. En ese sentido, remarcó que el socialismo buscará articular una propuesta “con sus mejores hombres y mujeres, con experiencia de gestión y con una mirada federal”.
Fein también hizo una autocrítica sobre el escenario político que permitió la llegada del actual oficialismo al poder. “Hubo un muy mal gobierno del Frente de Todos que hizo que la gente perdiera expectativas. Esos errores se pagan”, sostuvo, aunque aclaró que el socialismo no formó parte de ese espacio. A la vez, cuestionó el clima político actual: “Nos preocupa el nivel de odio y violencia. La política tiene que escuchar más de lo que habla y construir propuestas serias, sin creerse dueña de la verdad”.
En cuanto al rol del Estado, la exintendenta de Rosario defendió un modelo “eficiente, transparente y cercano a la sociedad”. “Se puede gobernar distinto. Lo hicimos en Rosario y en Santa Fe, con concursos públicos, control externo y articulación con la sociedad civil”, aseguró. Y agregó: “No sirve ni el Estado burocrático del pasado ni la destrucción que propone el actual gobierno. Hay que construir un Estado justo, que genere trabajo, vivienda, educación y salud”.
Por su parte, Vera destacó el proceso de reorganización del partido en Tucumán y el desafío de recuperar protagonismo. “Estamos trabajando para volver a poner en movimiento al partido, darle visibilidad y que vuelva a ser una opción para los tucumanos y tucumanas”, señaló.
El dirigente también explicó la intención de articular con el armado nacional. “Queremos ser parte de la construcción de una alternativa política frente a este gobierno, que tanto daño viene generando. Sabemos que va a costar reconstruir, pero es una tarea que tenemos que asumir”.