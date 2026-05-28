El Partido Socialista rearma su estrategia en Tucumán y proyecta una alternativa para 2027

Fein también hizo una autocrítica sobre el escenario político que permitió la llegada del actual oficialismo al poder. “Hubo un muy mal gobierno del Frente de Todos que hizo que la gente perdiera expectativas. Esos errores se pagan”, sostuvo, aunque aclaró que el socialismo no formó parte de ese espacio. A la vez, cuestionó el clima político actual: “Nos preocupa el nivel de odio y violencia. La política tiene que escuchar más de lo que habla y construir propuestas serias, sin creerse dueña de la verdad”.