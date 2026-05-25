La viste y la escuchaste, pero ¿sabés cómo se llama esta ave?

Al Chiricote (Aramides cajaneus) muchos lo escuchan o lo han visto en diferentes ocasiones, pero pocos pueden identificarlo por su nombre, a diferencia de los populares Hornero o Quetupí. Pero según explican los ornitólogos Emanuel Pérez Bogado y Exequiel Barboza, mediadores en el Museo de Ciencias Naturales de Fundación Miguel Lillo e integrantes del Centro Nacional de Anillados de aves de la Facultad de Ciencias Naturales e IML-UNT, el Chiricote es un ave residente en la provincia y es común de observar y fácil de reconocer por su cuerpo erguido y su cola corta levantada que le da aspecto de una pequeña gallinita de pico largo. Además, detallan que la base del pico es amarilla y se vuelve de un tono verde suave hacia la punta. Las patas y el iris de los ojos son rojos, mientras que la cabeza y el cuello grisáceos contrastan con el pecho castaño. El dorso es de un pardo oliváceo, las alas son del mismo tono y la cola es negra. El chiricote mide entre 35 y 40 centímetros de largo, su pico puede alcanzar los 5,5 centímetros y pesa hasta 400 gramos. Son detalles técnicos, pero pueden ser útiles para quienes buscan aprender más sobre las maravillas naturales que nos rodean y reconocer a una de las cerca de 500 especies de aves que habitan en Tucumán.