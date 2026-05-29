Roland Garros volvió a ser impredecible: sin Sinner ni Djokovic, ya nadie tiene el control

La primera sorpresa llegó antes de que comenzara el torneo. Alcaraz, campeón defensor y uno de los grandes favoritos, se bajó por una lesión en la muñeca. La noticia alteró el cuadro, pero no modificó demasiado los pronósticos. Después de todo, quedaba Sinner. El número uno del mundo llegaba a París como el hombre más sólido del circuito, invicto en la gira de polvo de ladrillo y con una racha de 30 victorias consecutivas.