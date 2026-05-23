Arranca Roland Garros: la agenda completa de los argentinos y las figuras del torneo

Con una fuerte presencia argentina y el regreso de las grandes figuras del circuito, el domingo comenzará una nueva edición de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada y el torneo históricamente más favorable para los tenistas nacionales por disputarse sobre polvo de ladrillo. Hasta el 7 de junio, París volverá a convertirse en el centro del tenis mundial, con 12 representantes argentinos en el cuadro principal y varios candidatos al título que iniciarán su camino desde la primera jornada.