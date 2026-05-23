Arranca Roland Garros: la agenda completa de los argentinos y las figuras del torneo

Resumen para apurados
- Doce tenistas argentinos debutan este domingo en Roland Garros, París, buscando avanzar en el segundo Grand Slam del año sobre polvo de ladrillo, su superficie más favorable.
- Tomás Etcheverry, Thiago Tirante y Marco Trungelliti lideran la primera jornada en un torneo marcado por el regreso de Djokovic, la baja de Alcaraz y reclamos de los jugadores.
- El certamen será clave para el ranking de los representantes nacionales y medirá el impacto de las protestas de los tenistas contra la organización por el reparto económico.
Con una fuerte presencia argentina y el regreso de las grandes figuras del circuito, el domingo comenzará una nueva edición de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada y el torneo históricamente más favorable para los tenistas nacionales por disputarse sobre polvo de ladrillo. Hasta el 7 de junio, París volverá a convertirse en el centro del tenis mundial, con 12 representantes argentinos en el cuadro principal y varios candidatos al título que iniciarán su camino desde la primera jornada.
La acción para los argentinos arrancará temprano. El primero en salir a la cancha será Thiago Tirante, que desde las 6 (hora argentina) enfrentará al español Pablo Llamas Ruiz en la Cancha 13. El platense, actualmente ubicado en el puesto 58 del ranking ATP, llega con buenas sensaciones tras haber alcanzado los octavos de final en el Masters 1000 de Roma, aunque en la previa sufrió una rápida eliminación en el ATP 250 de Ginebra.
Más tarde será el turno de Marco Trungelliti. El santiagueño jugará no antes de las 7:10 frente al francés Kyrian Jacquet en la Cancha 6. Para Trungelliti, de 36 años, el regreso tiene un sabor especial: será su primera participación en el cuadro principal de Roland Garros desde 2018 y también la primera vez que accede directamente sin pasar por la clasificación.
El argentino atraviesa uno de los momentos más particulares de su carrera. Este año logró ingresar por primera vez al top 100 del ranking ATP, un objetivo que parecía lejano y que consiguió a una edad inusual dentro del circuito profesional. Sin embargo, llega a París con una racha negativa en cuadros principales y después de una derrota dolorosa frente a su compatriota Mariano Navone en un partido que tenía encaminado.
La gran expectativa argentina estará puesta en Tomás Etcheverry. El platense, uno de los mejores representantes nacionales de la actualidad, jugará no antes de las 7:40 ante el portugués Nuno Borges en la Cancha 13, una vez finalizado el encuentro de Tirante.
Etcheverry llega a París con una gran oportunidad de escalar posiciones en el ranking. En la edición pasada quedó eliminado en la primera ronda, por lo que cualquier avance significativo le permitirá sumar puntos importantes. Su mejor recuerdo en Roland Garros sigue siendo el de 2023, cuando alcanzó los cuartos de final y confirmó su potencial sobre polvo de ladrillo, la superficie en la que mejor se siente.
Además de Etcheverry y Tirante, habrá otros argentinos buscando protagonismo en el cuadro principal. Francisco Cerúndolo, preclasificado número 25, enfrentará al neerlandés Botic van de Zandschulp, mientras que Sebastián Báez debutará contra Román Burruchaga en un duelo exclusivamente argentino. También jugarán Juan Manuel Cerúndolo, Francisco Comesaña, Camilo Ugo Carabelli y Facundo Díaz Acosta.
En el cuadro femenino, la única representante nacional será Solana Sierra, que tendrá un duro estreno frente a Emma Raducanu.
Las figuras
Entre las grandes figuras del torneo sobresale la presencia de Novak Djokovic, tricampeón en París y máximo ganador de torneos de Grand Slam. El serbio, que vuelve tras recuperarse de una lesión, debutará ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard en un escenario que promete un ambiente hostil por el apoyo del público local.
También iniciará su recorrido Jannik Sinner, actual número uno del mundo y uno de los grandes favoritos al título. En el cuadro femenino, las principales candidatas serán Aryna Sabalenka y la defensora del título, Coco Gauff.
La gran ausencia del torneo será la de Carlos Alcaraz. El español, campeón defensor y actual número dos del mundo, no podrá competir debido a una lesión en la muñeca que lo mantiene alejado de las canchas desde hace más de 40 días y que también lo obligará a perderse Wimbledon.
Conflictos en la organización de Roland Garros
La edición 2026 de Roland Garros también comenzará marcada por el conflicto entre los jugadores y los organizadores de los Grand Slam. Varias figuras del circuito cuestionan el reparto económico de los torneos y reclaman un porcentaje mayor de los ingresos generados. Como medida de protesta, algunos tenistas acordaron reducir al mínimo sus compromisos con la prensa durante el certamen.
Más allá de las tensiones, Roland Garros mantiene intacta su tradición y su fuerte vínculo con el tenis argentino. Allí conquistaron el título Guillermo Vilas en 1977 y Gastón Gaudio en 2004, en una recordada final frente a Guillermo Coria. También alcanzaron instancias decisivas nombres como David Nalbandian, Juan Martín del Potro y Diego Schwartzman.
El año pasado, además, hubo festejo nacional en dobles: Horacio Zeballos se coronó campeón junto al español Marcel Granollers y este año intentará defender el título.