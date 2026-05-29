Fonseca hizo historia en París: rompió una racha de Novak Djokovic que llevaba 16 años intacta

Resumen para apurados
- El brasileño Joao Fonseca derrotó a Novak Djokovic tras remontar dos sets en la tercera ronda de Roland Garros en París, logrando una clasificación histórica.
- Fonseca ganó por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5. Djokovic no perdía un Grand Slam tras ganar los dos primeros sets desde Roland Garros 2010, cuando cayó ante Jurgen Melzer.
- Este triunfo lleva a Fonseca por primera vez a octavos de final de un Grand Slam y lo consolida como una de las grandes promesas y revelaciones del circuito de tenis mundial.
La histórica victoria de Joao Fonseca sobre Novak Djokovic en la tercera ronda de Roland Garros dejó mucho más que una clasificación a los octavos de final. El brasileño de 19 años protagonizó una remontada memorable al imponerse por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5, pero además derribó una estadística que parecía imposible de vulnerar.
Hasta este viernes, Djokovic conservaba una marca que se había mantenido intacta durante 16 años en los torneos de Grand Slam. Cada vez que el serbio lograba ponerse dos sets arriba, terminaba quedándose con la victoria. Esa tendencia se quebró en París y tuvo a Fonseca como protagonista de una de las mayores sorpresas del torneo.
Para encontrar la última vez que Djokovic había perdido un partido de Grand Slam después de ganar los dos primeros parciales hay que remontarse a los cuartos de final de Roland Garros 2010. En aquella oportunidad, el austríaco Jurgen Melzer logró revertir la historia y eliminó al entonces número dos del mundo en cinco sets. Desde entonces, nadie había conseguido repetir semejante hazaña.
La dimensión de la gesta cobra todavía más relevancia si se tiene en cuenta el contexto. Fonseca no solo enfrentaba a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, dueño de 24 títulos de Grand Slam, sino que llegaba a este encuentro después de haber protagonizado otra remontada de dos sets en la ronda anterior frente al croata Dino Prizmic. Repetir semejante esfuerzo físico y mental frente a Djokovic parecía una misión casi imposible.
Un triunfo que confirma su irrupción
Cuando el serbio dominó los dos primeros parciales, todo indicaba que la lógica volvería a imponerse. Sin embargo, Fonseca sostuvo la agresividad desde el fondo de la cancha, elevó su nivel en los momentos decisivos y terminó construyendo una victoria para el recuerdo. El brasileño salvó una situación límite en el cuarto set y volvió a recuperarse tras comenzar el quinto parcial con un quiebre en contra.
La remontada le permitió alcanzar por primera vez los octavos de final de un Grand Slam y reforzó la sensación de que una nueva figura está irrumpiendo con fuerza en el circuito. En un Roland Garros marcado por las sorpresas, donde previamente Juan Manuel Cerúndolo había eliminado a Jannik Sinner, el triunfo de Fonseca sobre Djokovic quedó rápidamente inscripto entre los grandes impactos de la temporada.