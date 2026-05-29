Fonseca hizo historia en París: rompió una racha de Novak Djokovic que llevaba 16 años intacta

La dimensión de la gesta cobra todavía más relevancia si se tiene en cuenta el contexto. Fonseca no solo enfrentaba a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, dueño de 24 títulos de Grand Slam, sino que llegaba a este encuentro después de haber protagonizado otra remontada de dos sets en la ronda anterior frente al croata Dino Prizmic. Repetir semejante esfuerzo físico y mental frente a Djokovic parecía una misión casi imposible.