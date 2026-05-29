Otro batacazo en París: Joao Fonseca remontó dos sets y eliminó a Novak Djokovic de Roland Garros

Una victoria para la historia

Lejos de derrumbarse, Fonseca respondió una vez más. Recuperó el quiebre, sostuvo la presión en los momentos decisivos y cerró una actuación inolvidable con tres aces consecutivos. La victoria no solo le permitió avanzar por primera vez a los octavos de final de un Grand Slam, sino que también lo convirtió en el primer tenista de 19 años en derrotar a Djokovic en un torneo Major. Además, se transformó en el primer brasileño en alcanzar esta instancia de un Grand Slam desde Thomaz Bellucci en Roland Garros 2010. Ahora buscará seguir haciendo historia frente al ganador del duelo entre Casper Ruud y Tommy Paul.