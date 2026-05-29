Otro batacazo en París: Joao Fonseca remontó dos sets y eliminó a Novak Djokovic de Roland Garros

Resumen para apurados
- El tenista brasileño Joao Fonseca, de 19 años, eliminó hoy a Novak Djokovic en la tercera ronda de Roland Garros en París tras remontar dos sets en un partido histórico.
- Tras perder los dos primeros sets, Fonseca revirtió el juego en casi cinco horas, superando momentos críticos en el cuarto set y un quiebre en contra en el parcial definitivo.
- Con este hito, Fonseca avanza a octavos de final, convirtiéndose en el primer brasileño en llegar a esta instancia desde 2010 y el primer joven de 19 años en vencer a Djokovic.
Joao Fonseca protagonizó una de las grandes sorpresas de Roland Garros al eliminar a Novak Djokovic en la tercera ronda tras una batalla memorable de cuatro horas y 53 minutos. El brasileño, de apenas 19 años, se impuso por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 para conseguir el triunfo más importante de su corta pero prometedora carrera.
Durante los dos primeros sets, el partido pareció inclinarse hacia el lado del experimentado serbio. Con su habitual consistencia desde el fondo de la cancha, Djokovic logró neutralizar la potencia del joven sudamericano y tomó una ventaja que parecía encaminarlo hacia una clasificación sin mayores sobresaltos.
Sin embargo, Fonseca volvió a demostrar por qué es considerado una de las mayores apariciones del circuito. Lejos de resignarse, mantuvo la intensidad de sus golpes, comenzó a encontrar espacios para lastimar a su rival y cambió por completo la dinámica del encuentro. El brasileño ganó confianza a medida que avanzaba el partido y obligó a Djokovic a jugar cada punto al límite.
La remontada estuvo cerca de frustrarse en el cuarto parcial. Fonseca llegó a estar a dos puntos de la derrota cuando sacaba 4-5, pero reaccionó en el momento más delicado del encuentro. A partir de allí encadenó tres games consecutivos para llevar la definición a un quinto set que volvió a presentarle un escenario adverso, ya que el serbio consiguió un quiebre en el inicio.
Una victoria para la historia
Lejos de derrumbarse, Fonseca respondió una vez más. Recuperó el quiebre, sostuvo la presión en los momentos decisivos y cerró una actuación inolvidable con tres aces consecutivos. La victoria no solo le permitió avanzar por primera vez a los octavos de final de un Grand Slam, sino que también lo convirtió en el primer tenista de 19 años en derrotar a Djokovic en un torneo Major. Además, se transformó en el primer brasileño en alcanzar esta instancia de un Grand Slam desde Thomaz Bellucci en Roland Garros 2010. Ahora buscará seguir haciendo historia frente al ganador del duelo entre Casper Ruud y Tommy Paul.