Qué le pasó a Christian Petersen: ingresó a una clínica con alucinaciones
Christian Petersen fue internado de urgencia en un centro médico de Buenos Aires tras atravesar un confuso episodio de salud. La noticia generó preocupación, ya que el cocinero había sufrido una grave complicación médica meses atrás.
Resumen para apurados
- El chef Christian Petersen fue internado de urgencia el miércoles en el Hospital Alemán de Buenos Aires tras presentar un cuadro de desorientación y alucinaciones.
- Acompañado por su esposa, el cocinero fue derivado al área de salud mental. El hecho preocupa dado que a fines de 2025 sufrió una falla multiorgánica en el volcán Lanín.
- Aunque Petersen evolucionaría favorablemente, su entorno mantiene cautela y se espera la difusión de un parte médico oficial para conocer detalles sobre su recuperación.
El estado de salud de Christian Petersen volvió a generar alarma luego de que trascendiera que debió ser internado de urgencia en las últimas horas en un centro médico de la Ciudad de Buenos Aires.
La información fue dada a conocer en el programa televisivo LAM, donde la periodista Pilar Smith reveló detalles sobre el delicado episodio que atravesó el reconocido cocinero.
Según explicó la panelista, Petersen ingresó al Hospital Alemán acompañado por su esposa durante la noche del miércoles y habría presentado un cuadro que encendió las alertas del personal médico. De acuerdo con lo informado en el ciclo conducido por Ángel de Brito, el chef manifestó episodios de desorientación y alucinaciones, motivo por el cual recibió atención inmediata.
Tras ser evaluado en la guardia, el cocinero fue derivado al área de salud mental para su seguimiento y estabilización. Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial sobre su estado, aunque trascendió que evolucionaría favorablemente y que en las próximas horas podría haber novedades sobre su recuperación.
La noticia provocó preocupación entre colegas, seguidores y figuras del ambiente gastronómico y televisivo, especialmente porque no es la primera vez que Petersen enfrenta un problema de salud de gravedad.
A fines de 2025, el chef atravesó uno de los momentos más críticos de su vida luego de sufrir una falla multiorgánica mientras realizaba el ascenso al volcán Lanín, en la Patagonia argentina. En aquella oportunidad permaneció casi un mes internado en terapia intensiva y debió afrontar un largo proceso de rehabilitación.
Tras recibir el alta médica, Petersen optó por mantener un perfil más reservado y enfocarse plenamente en su recuperación física. Incluso compartió en redes sociales algunas imágenes de su evolución y mensajes positivos vinculados al proceso que atravesaba.
Por ahora, el entorno del cocinero mantiene cautela y se espera información oficial sobre su evolución clínica en las próximas horas.