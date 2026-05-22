Qué le pasó a Christian Petersen: ingresó a una clínica con alucinaciones

Según explicó la panelista, Petersen ingresó al Hospital Alemán acompañado por su esposa durante la noche del miércoles y habría presentado un cuadro que encendió las alertas del personal médico. De acuerdo con lo informado en el ciclo conducido por Ángel de Brito, el chef manifestó episodios de desorientación y alucinaciones, motivo por el cual recibió atención inmediata.