El hijo de Christian Petersen habló tras la internación del chef y aclaró cómo está su salud
Tras la preocupación generada por su nueva internación, el hijo de Christian Petersen habló públicamente y aclaró cómo se encuentra el chef. Además, explicó que atraviesa controles médicos vinculados al problema cardíaco que sufrió meses atrás en el volcán Lanín.
Resumen para apurados
- El hijo de Christian Petersen aclaró que el chef está internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires para realizarse controles tras sufrir un problema cardíaco previo.
- Esta internación ocurre cinco meses después de que Petersen se descompensara en el volcán Lanín, requiriendo ahora un seguimiento terapéutico para monitorear su corazón.
- El Hospital Alemán informó que el chef permanece clínicamente estable, mientras su familia pide cautela ante las versiones de prensa para evitar preocupación innecesaria.
La salud de Christian Petersen volvió a generar preocupación en las últimas horas luego de que trascendiera una nueva internación del reconocido cocinero. Frente a las versiones que circularon sobre su estado, su hijo Hans Petersen decidió romper el silencio y dar detalles sobre el proceso médico que atraviesa su padre.
En diálogo con Teleshow, el joven buscó llevar tranquilidad y negó que el chef esté atravesando un cuadro de estrés o una situación crítica. Según explicó, la internación forma parte de controles médicos programados tras el problema cardíaco que Christian sufrió meses atrás durante una excursión al volcán Lanín.
Qué dijo el hijo de Christian Petersen sobre la internación
Hans Petersen aseguró que el cocinero se encuentra estable y que actualmente atraviesa un “seguimiento de observación terapéutica integral”. Además, remarcó que los estudios y chequeos tienen como objetivo monitorear especialmente el funcionamiento cardíaco y la evolución posterior al incidente de salud que sufrió en la Patagonia.
El hijo del chef también manifestó malestar por la información que circuló en algunos medios y redes sociales. Según sostuvo, muchas versiones difundidas no reflejan la realidad del cuadro médico y generan preocupación innecesaria tanto en la familia como en el entorno cercano del cocinero.
“Está bien”, afirmó Hans al referirse al estado actual de Christian Petersen y pidió cautela al hablar de temas vinculados con la salud personal y familiar.
La palabra de la familia llegó en medio de una fuerte repercusión mediática por la internación del conductor, quien meses atrás había permanecido internado tras descompensarse durante una expedición en el sur argentino.
Qué se sabe sobre la nueva internación de Christian Petersen
Petersen fue internado nuevamente en el Hospital Alemán luego de presentar un cuadro que generó preocupación en su entorno. Según trascendió, ingresó acompañado por su esposa y recibió atención médica especializada desde la guardia del sanatorio.
El Hospital Alemán difundió posteriormente un parte médico oficial en el que informó que el chef permanece “clínicamente estable” y bajo seguimiento interdisciplinario permanente en una unidad de cuidados especializados. Además, indicaron que continuará en observación mientras avanza el tratamiento correspondiente.
La nueva internación ocurre apenas cinco meses después del grave episodio de salud que Petersen sufrió en la Patagonia, cuando permaneció internado durante varios días tras descompensarse durante una expedición al volcán Lanín.