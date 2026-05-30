Mercado Libre ya paga por recomendar productos: cómo funciona el programa de afiliados y creadores

Resumen para apurados
- Mercado Libre lanzó en Argentina su programa de afiliados para que usuarios generen ingresos de hasta 15% recomendando productos mediante enlaces personalizados en redes.
- El sistema gratuito permite compartir enlaces en redes o WhatsApp. La iniciativa, ya activa en Brasil y México, se apoya en que el 79% de usuarios confía en recomendaciones.
- Esta propuesta busca expandir la economía de creadores en el país, ofreciendo beneficios extra a influencers y democratizando la monetización digital para usuarios comunes.
Pasar ofertas por WhatsApp o recomendar productos en TikTok ahora también puede dar plata. Mercado Libre lanzó en Argentina su Programa de Afiliados y Creadores, una herramienta que permite generar ingresos compartiendo links personalizados de productos.
El sistema funciona de manera simple: el usuario elige un producto, crea un enlace y lo comparte en redes sociales, canales o aplicaciones de mensajería. Si alguien compra desde ese link, recibe una comisión que puede llegar hasta el 15% de la venta.
Según datos internos de la empresa, el 79% de las personas confía más en recomendaciones hechas por conocidos o creadores que en la publicidad tradicional.
Cómo funciona el sistema
El mecanismo es completamente digital y gratuito. El usuario entra a su cuenta, elige un producto publicado en Mercado Libre y genera un enlace personalizado. Después puede compartirlo donde quiera: Instagram, TikTok, X, YouTube, Telegram o incluso un grupo de WhatsApp.
La propuesta está abierta a cualquier persona mayor de 18 años y no hace falta tener miles de seguidores. Desde influencers hasta usuarios comunes pueden participar.
Además, quienes tengan más de 10.000 seguidores en plataformas como Instagram o TikTok podrán acceder a beneficios extra dentro del programa para creadores.
La iniciativa ya funcionaba en Brasil y México y forma parte del crecimiento de la llamada “economía de creadores”, donde cada vez más personas generan ingresos desde redes sociales, recomendaciones y contenido digital.