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Vendía ropa usada por Instagram en la pandemia, hoy tiene un local de 230 m² y sueña con escalar como Mercado Libre

Milagros Esper participó de "Encuentros LA GACETA" y contó cómo Beauty Tuc nació en su casa a los 16 años.

Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • Milagros Esper lidera Beauty Tuc, que pasó de Instagram a un local de 230 m² en Yerba Buena para consolidar un modelo de moda circular a escala nacional tras la pandemia.
  • Iniciado a los 16 años, el proyecto superó prejuicios sobre la ropa usada mediante una red de confianza y logística ágil, transformando ventas caseras en un equipo profesional.
  • La fundadora aspira a ser el Mercado Libre de la ropa usada, impulsando un ecosistema regional sostenible que capitaliza el auge de la moda circular en el mercado argentino.
Resumen generado con IA

Milagros Esper no le esquiva a las definiciones ambiciosas. "Quiero ser el Mercado Libre de la ropa usada", dijo durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA", y en esa frase resumió su visión, su escala y una idea de negocio que nació sin ninguna de esas cosas.

Su historia comenzó a los 16 años, en su casa, vendiendo ropa usada por Instagram en plena pandemia. Antes hubo otros intentos (ventas en el colegio, incluso pochoclos) que le enseñaron que no hace falta tener todo resuelto para empezar. "Uno piensa que necesita recursos, pero lo importante es lo que estás dispuesto a aprender", explicó.

En ese momento, la moda circular todavía generaba resistencia, pero insistió. Mensaje a mensaje, fue armando una propuesta con una lógica simple: que todos ganen. Quien vende, quien compra, el ambiente y quienes trabajan en el proyecto.

El crecimiento fue rápido y exigente. "Pasé de vender sola a liderar un equipo. El emprendimiento te pide una versión tuya que antes no eras", reconoció. El salto llegó con un local de 230 metros cuadrados en Yerba Buena y la visión cada vez más nítida de escalar.

Para la joven de 22 años, la clave del negocio no está solo en la venta, sino en construir un ecosistema donde los usuarios confíen en darle una segunda vida a las prendas y donde quienes venden encuentren una plataforma ágil y segura.

En un contexto donde la moda circular gana terreno como alternativa sostenible, Beauty Tuc se posiciona como un actor local con ambición regional. La fundadora busca replicar el modelo de las grandes plataformas de comercio electrónico, pero aplicado a la ropa usada, un mercado que todavía tiene mucho espacio para crecer en la Argentina.

Con una mirada puesta en la escalabilidad, Esper trabaja para que Beauty Tuc no sea solo una tienda, sino una comunidad donde cada prenda cuente una historia y cada operación genere valor para todas las partes involucradas. "Quien vende, quien compra, el ambiente y quienes trabajan en el proyecto", sintetiza como el círculo virtuoso que impulsa su negocio.

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