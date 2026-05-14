Vendía ropa usada por Instagram en la pandemia, hoy tiene un local de 230 m² y sueña con escalar como Mercado Libre

Su historia comenzó a los 16 años, en su casa, vendiendo ropa usada por Instagram en plena pandemia. Antes hubo otros intentos (ventas en el colegio, incluso pochoclos) que le enseñaron que no hace falta tener todo resuelto para empezar. "Uno piensa que necesita recursos, pero lo importante es lo que estás dispuesto a aprender", explicó.