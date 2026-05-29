Inversión con impacto: las cuatro líderes argentinas que marcaron agenda en el foro regional más importante de Latam

Finalmente, el cierre del sello local estuvo a cargo de Ivana Feldfeber, directora ejecutiva de Data Género, quien intervino en el panel “IA responsable: Gobernar la innovación”. En este espacio se exploró cómo incorporar la seguridad de datos y las realidades diversas para que la Inteligencia Artificial genere valor económico y social sin profundizar brechas. “Data Género surgió por la necesidad de entender cómo los datos impactan en las personas y en las desigualdades. Empezamos a pensar en un espacio que esté observando y monitoreando qué está pasando con los datos desde una perspectiva de género”, concluyó Feldfeber.