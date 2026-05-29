Inversión con impacto: las cuatro líderes argentinas que marcaron agenda en el foro regional más importante de Latam
María Taratuty, María Carolina Villanueva, Jessica Oyarbide e Ivana Feldfeber dejaron su huella en el GLI Forum Latam de Lima, encuentro que convocó a referentes del ecosistema de impacto para debatir el futuro de la inversión con perspectiva de género en la región.
Resumen para apurados
- Cuatro líderes argentinas expusieron sobre inversión de género en el GLI Forum Latam 2026, celebrado del 26 al 28 de mayo en Lima para impulsar el desarrollo regional sostenible.
- El evento, organizado por Pro Mujer, reunió a empresas y académicos. Las referentes locales aportaron en paneles sobre sostenibilidad, IA responsable y equidad laboral.
- El encuentro consolidó la inversión con perspectiva de género como un pilar estratégico y de rentabilidad para los negocios y la reducción de brechas en Latinoamérica.
Del 26 al 28 de mayo, la capital de Perú se convirtió en el epicentro del debate sobre el futuro económico de la región con una nueva edición del GLI Forum Latam 2026. Bajo el lema “Nuevos Horizontes: Tecnología, Territorio y Poder Colectivo”, el encuentro organizado por Pro Mujer reunió en la Universidad UTEC a empresas, organismos multilaterales, inversores y académicos para consolidar la inversión con enfoque de género como un mecanismo clave para el desarrollo sostenible. Entre los cientos de asistentes de toda América Latina, cuatro referentes argentinas dejaron su huella y marcaron el rumbo de la agenda global.
El foro, que transita su séptima edición, se planteó este año como una plataforma de co-creación enfocada en el desarrollo de tecnologías inclusivas, el acceso a financiamiento en sectores históricamente relegados y el fortalecimiento de alianzas. En ese escenario, las representantes locales aportaron su experiencia en áreas críticas como la sostenibilidad corporativa, la inclusión laboral, la tecnología y el desarrollo de impacto.
Una de las participaciones más destacadas en el ámbito corporativo fue la de María Taratuty, directora de Sostenibilidad y Comunicación Estratégica de la firma argentina London Supply Group y directora de la Fundación de la compañía. Taratuty integró el panel “El negocio está cambiando y se juega distinto”, compartiendo espacio con líderes de firmas globales como TikTok y Grupo Bolívar, donde expuso cómo la inversión social pasó de ser considerada un gasto blando a consolidarse como un pilar de rentabilidad y resiliencia a largo plazo.
“Este espacio es una oportunidad única para visibilizar cómo los líderes podemos transformar las organizaciones desde una mirada más empática e inclusiva. Desde mi rol, busco integrar la sostenibilidad como el eje central de la estrategia de London Supply Group, demostrando que se puede liderar con impacto, propósito y métricas claras en todos los sectores”, destacó Taratuty.
La delegación argentina también contó con la presencia de María Carolina Villanueva, cofundadora de GROW - Género y Trabajo, quien expuso en el bloque “Romper el Ciclo de la Violencia de Género”. Villanueva, cuya consultora promueve ambientes laborales diversos y libres de violencia en toda la región, enfatizó: “Las iniciativas vinculadas de forma genuina con el negocio son las que logran sostenerse en el tiempo. La diversidad, la equidad y la inclusión dejaron de ser una agenda paralela para convertirse en un factor estratégico de sostenibilidad”.
Por su parte, Jessica Oyarbide, cofundadora de EKHOS, aportó su visión global desde el panel “Redes que activan impacto”, un espacio para explorar cómo las sinergias entre organizaciones potencian la escalabilidad de iniciativas desde los territorios. “Siempre creí que el camino es a través de la colaboración, pero si no hay instancias reales para que las personas se conozcan y generen confianza, es muy difícil construir un verdadero ecosistema de impacto”, remarcó respecto a la necesidad de articulación entre actores públicos y privados.
Finalmente, el cierre del sello local estuvo a cargo de Ivana Feldfeber, directora ejecutiva de Data Género, quien intervino en el panel “IA responsable: Gobernar la innovación”. En este espacio se exploró cómo incorporar la seguridad de datos y las realidades diversas para que la Inteligencia Artificial genere valor económico y social sin profundizar brechas. “Data Género surgió por la necesidad de entender cómo los datos impactan en las personas y en las desigualdades. Empezamos a pensar en un espacio que esté observando y monitoreando qué está pasando con los datos desde una perspectiva de género”, concluyó Feldfeber.
De esta manera, el GLI Forum Latam 2026 cerró una nueva edición reafirmando que las mujeres no solo son protagonistas esenciales de la discusión, sino arquitectas de las soluciones concretas que moldearán los negocios del futuro en América Latina.