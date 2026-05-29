Se aprobaron 14 pliegos judiciales: “Es fundamental que haya jueces definitivos y no designaciones precarias”, dijo Cano

El legislador José Cano se refirió este viernes a la aprobación de 14 pliegos judiciales en la última sesión de la Legislatura y explicó la importancia de avanzar en la designación de jueces titulares para cubrir vacantes en el sistema judicial. Sin embargo, expresó reparos sobre uno de los nombramientos y cuestionó el funcionamiento general de la Justicia en Tucumán.