Dan luz verde a los 14 pliegos para cubrir cargos judiciales: se tratarán el jueves en la Legislatura

La Cámara tiene todo encaminado de cara a lo que será la quinta sesión legislativa del periodo ordinario vigente. La Labor Parlamentaria que presidió el vicegobernador Miguel Acevedo fijó para mañana a las 8.30 el debate y acordó los temas medulares que estarán en el orden del día. Entre ellos se destaca el tratamiento de 14 pliegos para cubrir cargos judiciales, los cuales obtuvieron ayer dictamen favorable.
A primera hora de ayer, el comité de Peticiones y Acuerdos entrevistó a la totalidad de candidatos. Los oficialistas Carolina Vargas Aignasse (presidenta de la comisión), Sergio Mansilla (presidente subrogante de la Cámara), Carlos Najar y Adriana Najar escucharon las exposiciones de los postulantes surgidos del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Los pliegos fueron firmados por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Gobierno y Justicia Regino Amado, y girados a la Legislatura.
Para el Centro Judicial Capital, se pondrán en consideración las designaciones de: Melisa Velia Hanssen Giffoniello (Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Familia y Sucesiones); María del Carmen Negro (Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Familia y Sucesiones Sala II); Florencia Natalia Presti (Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Documentos y Locaciones Sala II); Juan Pablo Flores (Vocal de Cámara de Apelaciones del Trabajo Sala III); Guillermo Matías Puig (Juez de Ejecución del Colegio de Jueces Penales); Ileana Raquel Melchiori (Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Común de la III Nominación); Patricio Agustín Prado (Juez del Colegio de Jueces Penales);
Leandro David Abdala (Juez del Colegio de Jueces Penales); Gabriela Marta Soledad Argañaraz (Juez de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la V Nominación); Hassan Kamel Dip (Juez de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la I Nominación - Subrogante); y Criss Rosa Luz Correa (Jueza del Colegio de Jueces Penales Subrogante).
Para el Centro Judicial Concepción se proponen a María Soledad Hernández (Juez del Colegio de Jueces Penales); y María Alejandra Ganín Brodersen (Juez de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones). Como juez del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Monteros se impulsa a Lucas Alfredo Taboada (venía actuando como subrogante).
Pedido de impugnación
Ingresó a la Cámara un pedido de impugnación por Taboada, pero la comisión consideró que los cuestionamientos no eran suficientes y se avanzó con el dictamen favorable.
Tras la reunión de Labor dejaron saber que también se incluirá el DNU mediante el cual se designó a Ingrid Lausberg como subinterventora administrativa financiera en el Ersept; la ratificación de un convenio suscripto entre el Gobierno de Tucumán y la Anses; el tratamiento de una iniciativa que modifica la Ley Provincial del Deporte, entre otros; y una iniciativa de expropiación de utilidad pública relacionada con inmuebles contemplados en la Ley Nº 9.044, según explicó el legislador Mario Leito al actuar como vocero de la reunión.