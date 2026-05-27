Dan luz verde a los 14 pliegos para cubrir cargos judiciales: se tratarán el jueves en la Legislatura

Tras la reunión de Labor dejaron saber que también se incluirá el DNU mediante el cual se designó a Ingrid Lausberg como subinterventora administrativa financiera en el Ersept; la ratificación de un convenio suscripto entre el Gobierno de Tucumán y la Anses; el tratamiento de una iniciativa que modifica la Ley Provincial del Deporte, entre otros; y una iniciativa de expropiación de utilidad pública relacionada con inmuebles contemplados en la Ley Nº 9.044, según explicó el legislador Mario Leito al actuar como vocero de la reunión.