Con resistencia sobre Taboada, la Legislatura aprobó 14 pliegos judiciales

El cuerpo colegiado aprobó otros 13 pliegos judiciales. Para el Centro Judicial Capital se desginó a: Melisa Velia Hanssen Giffoniello (Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Familia y Sucesiones); María del Carmen Negro (Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Familia y Sucesiones Sala II); Florencia Natalia Presti (Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Documentos y Locaciones Sala II); Juan Pablo Flores (Vocal de Cámara de Apelaciones del Trabajo Sala III); Guillermo Matías Puig (Juez de Ejecución del Colegio de Jueces Penales); Ileana Raquel Melchiori (Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Común de la III Nominación); y Patricio Agustín Prado (Juez del Colegio de Jueces Penales); Leandro David Abdala (Juez del Colegio de Jueces Penales); Gabriela Marta Soledad Argañaraz (Juez de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la V Nominación); Hassan Kamel Dip (Juez de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la I Nominación - Subrogante); y Criss Rosa Luz Correa (Jueza del Colegio de Jueces Penales Subrogante).