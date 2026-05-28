Con resistencia sobre Taboada, la Legislatura aprobó 14 pliegos judiciales

Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán aprobó hoy 14 pliegos judiciales para cubrir vacantes, en una sesión marcada por el rechazo opositor a la designación del polémico juez Lucas Taboada.
- La designación de Taboada fue cuestionada por FOPEA y periodistas tras dictar una medida cautelar considerada 'mordaza legal'. Pese a esto, la comisión desestimó la objeción.
- Aunque la aprobación cubre vacantes clave en la provincia, la designación de Taboada tensa la relación entre el Poder Judicial y la libertad de prensa de cara al futuro.
La Legislatura aprobó hoy 14 pliegos judiciales destinados a cubrir vacantes en el Poder Judicial provincial, entre otros temas que se abordaron en la sesión. Si bien fue ratificada la designación de Lucas Alfredo Taboada como juez del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Monteros (viene actuando como subrogante en la Capital, desde 2022 a la actualidad), su nombramiento fue objetado por gran parte de los legisladores opositores y uno del oficialismo. Incluso se mocionó la vuelta a comisión del dictamen, pero la propuesta no reunió los votos suficientes.
La postulación de Taboada había sido objetada formalmente por dos periodistas del programa El Avispero , por lo que la comisión decidió realizar un pedido de informe a Asesoría Letrada de la Legislatura. La comisión de Peticiones y Acuerdo resolvió desestimar la presentación, en concordancia con lo devuelto por Asesoría Letrada, y resolver que el candidato “reúne todos los requisitos necesarios para el cargo que fue propuesto”.
Horas antes de la sesión, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) publicó un comunicado para expresar su preocupación ante el inminente análisis del pliego de Taboada. Señaló que, en calidad de juez subrogante, “dictó en noviembre de 2025 una medida cautelar que implicó una ‘mordaza legal’ para que periodistas cesaran en la difusión y se abstuvieran de hacer en el futuro toda alusión que criticara, injuriara o tergiversara actuaciones de fiscales de la provincia”.
El pliego de Taboada, sin embargo, obtuvo amplio respaldo en la Cámara y fue sancionado. Obtuvo los votos en contra de Walter Berarducci, José Cano, Manuel Courel, Silvia Elías de Pérez, Hugo Ledesma (impulsó la moción de vuelta a comisión), Agustín Romano Norri, José Seleme, Eduardo Verón Guerra y Claudio Viña.
El cuerpo colegiado aprobó otros 13 pliegos judiciales. Para el Centro Judicial Capital se desginó a: Melisa Velia Hanssen Giffoniello (Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Familia y Sucesiones); María del Carmen Negro (Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Familia y Sucesiones Sala II); Florencia Natalia Presti (Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Documentos y Locaciones Sala II); Juan Pablo Flores (Vocal de Cámara de Apelaciones del Trabajo Sala III); Guillermo Matías Puig (Juez de Ejecución del Colegio de Jueces Penales); Ileana Raquel Melchiori (Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Común de la III Nominación); y Patricio Agustín Prado (Juez del Colegio de Jueces Penales); Leandro David Abdala (Juez del Colegio de Jueces Penales); Gabriela Marta Soledad Argañaraz (Juez de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la V Nominación); Hassan Kamel Dip (Juez de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la I Nominación - Subrogante); y Criss Rosa Luz Correa (Jueza del Colegio de Jueces Penales Subrogante).
Para el Centro Judicial Concepción se aprobaron los pliegos de María Soledad Hernández (Juez del Colegio de Jueces Penales); y de María Alejandra Ganín Brodersen (Juez de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones).