Boca tocó fondo: perdió con Católica y se despidió de la Libertadores

El gol lo convirtió Clemente Montes, a los 34’ del primer tiempo, en una acción que terminó marcando el destino de un partido y seguramente también el final del ciclo de Claudio Úbeda como DT del conjunto de La Ribera. Con esta victoria, el equipo chileno terminó primero en el grupo y avanzó a los octavos de final junto a Cruzeiro, mientras que Boca deberá conformarse con disputar los play offs de la Sudamericana (enfrentará a O'Higgins de Chile), un premio consuelo demasiado pequeño para la historia y las aspiraciones del club.