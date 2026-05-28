Jaldo: “El adversario electoral es La Libertad Avanza y nadie más”

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo reunió al PJ este miércoles en El Cadillal, Tucumán, para exigir unidad partidaria y definir a La Libertad Avanza como el único rival electoral.
- En un encuentro con intendentes y concejales, Jaldo pidió reactivar la militancia territorial para atender las demandas vecinales y advirtió que no tolerará internas ni fisuras.
- Esta estrategia busca consolidar el poder del peronismo tucumano frente al avance libertario, marcando el inicio de la campaña para asegurar el triunfo oficialista en 2025 y 2027.
Pocas veces en lo que va de la gestión provincial, Osvaldo Jaldo marcó la cancha como lo hizo este miércoles que pasó en El Cadillal. En la segunda jornada de reflexión (antes fue con comisionados y subcomisionados rurales), el gobernador reunió a los intendentes peronistas, a los concejales, a legisladores nacionales y a funcionarios del Poder Ejecutivo. Y, en su mensaje de casi media hora, puso varias cosas en claro:
-No hay Mundial para nadie; el partido se juega desde ahora, y desde el vestuario.
-No se toleran más las internas, ya que todos deben trabajar por y para el oficialismo.
-Que todos los que tienen responsabilidad institucional tienen que salir a tocarle la puerta al vecino para atender los reclamos, más allá de que haya transcurrido una parte importante de la administración. Lo resumió en una palabra: militancia.
-Que si surge algún problema, no debe dejar que crezca, y que dentro de la estructura hay sinergía suficiente para hallar la solución, sin llegar a una crisis.
-Que el rival a vencer en el turno electoral 2027 tiene artículo, nombre y apellido: La Libertad Avanza.
Jaldo, acompañado del vicegobernador Miguel Acevedo, eligió el campo de juego. El mandatario afirmó que, si bien el escenario fue cambiando del territorio a las redes sociales, “nadie puede olvidar que llegó al cargo con militancia, al lado de la gente”. Los primeros conceptos del discurso fueron hacia adentro del PJ. El tranqueño justificó la ausencia de Juan Manzur en la presidencia partidaria “al rol que le cabe al senador a nivel nacional”, pero como gobernador también tiene que asumir la conducción del peronismo local, asumiendo que es el número dos de la estructura. “Alguien tiene que hacerse cargo del distrito”, indicó. Pero, al mismo tiempo, advirtió: “quiero dejar en claro que todos somos necesarios en el PJ”.
Jaldo reconoció la tarea de intendentes y concejales. “Después del tiempo transcurrido de mandato, si el vecino te recibe con un mate, con un pedazo de bollo o lo que esté a su alcance, es que, en cierta medida, el intendente o comisionado rural hizo bien las cosas”, señaló. Reconoció, sin embargo, que todavía falta tarea para realizar y que hay que canalizar la demanda ciudadana, en la medida que el Estado pueda atenderla financieramente.
Tras esa introducción, Jaldo se puso en “modo candidato”. Frente a las sordas internas institucionales, el mandatario pidió que intendentes y ediles cuiden las relaciones políticas, despejando cualquier intento de división o rumores de rupturas. “El adversario electoral es La Libertad Avanza y nadie más”, arengó. E, inmediatamente, pasó a la bajada de línea directa. “Nos miremos a los ojos y sabemos que hay problemas que solucionar, tanto de intendentes como de concejales. No podemos llegar al año que viene con diferencias”, remarcó. Planteó que un gran problema puede presentarse si la oposición se queda con alguna intendencia hoy administrada por el peronismo por culpa de problemas de gestión o producto de desencuentros. “Hay que limar todas las asperezas. Esta es una familia que tiene que crecer y se tiene que cuidar”, afirmó. De la segunda jornada de reflexión participaron 16 intendentes, incluida la capitalina Rossana Chahla, lo que marcó un quiebre en las habituales convocatorias que realiza el ministro del Interior, Darío Monteros. Entre ambos habrá un encuentro en los próximos días para consolidar el mensaje de unidad que el propio Jaldo reforzó no sólo con la visita del martes a la sede municipal, sino también en la consideración que este miércoles tuvo con Chahla en su discurso. “Quiero decirle que la compañera está con nosotros”, reafirmó para despejar las dudas que había dentro del PJ sobre su rol en la estructura.
“Estos son momentos en que los compañeros y compañeras tenemos que buscar un rumbo común para que el único destino sea el triunfo el año que viene. Por eso quiero agradecer a cada uno de los intendentes y concejales. También a los funcionarios. La tarea no es sencilla, no es pava. Todos están”, expresó. Jaldo fue más duro en su mensaje cuando habló de aquellos que, habiendo estado dentro del peronismo en anteriores gestiones, ahora coquetean con la oposición. Señaló que instruyó al ministro del Interior “que compre un felpón para dejar en claro quiénes no están con el PJ y yo me pondré un zapato número 45 para correrlos”. Insistió, asimismo, con el concepto de aferrarse a la gestión para llevarle soluciones a la gente, “mientras LLA apela a los influencers para mostrar un pastizal, la basura o un bache. La diferencia respecto de ellos es que nosotros estamos para llevar soluciones, asegurar la paz social, por eso entre el 16 y el 20 de junio pagaremos el aguinaldo a los estatales”. “Nos rompemos el alma todo el año para que alguien venga con un celular a macanear”, acotó