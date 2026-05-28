Jaldo: “El adversario electoral es La Libertad Avanza y nadie más”

Tras esa introducción, Jaldo se puso en “modo candidato”. Frente a las sordas internas institucionales, el mandatario pidió que intendentes y ediles cuiden las relaciones políticas, despejando cualquier intento de división o rumores de rupturas. “El adversario electoral es La Libertad Avanza y nadie más”, arengó. E, inmediatamente, pasó a la bajada de línea directa. “Nos miremos a los ojos y sabemos que hay problemas que solucionar, tanto de intendentes como de concejales. No podemos llegar al año que viene con diferencias”, remarcó. Planteó que un gran problema puede presentarse si la oposición se queda con alguna intendencia hoy administrada por el peronismo por culpa de problemas de gestión o producto de desencuentros. “Hay que limar todas las asperezas. Esta es una familia que tiene que crecer y se tiene que cuidar”, afirmó. De la segunda jornada de reflexión participaron 16 intendentes, incluida la capitalina Rossana Chahla, lo que marcó un quiebre en las habituales convocatorias que realiza el ministro del Interior, Darío Monteros. Entre ambos habrá un encuentro en los próximos días para consolidar el mensaje de unidad que el propio Jaldo reforzó no sólo con la visita del martes a la sede municipal, sino también en la consideración que este miércoles tuvo con Chahla en su discurso. “Quiero decirle que la compañera está con nosotros”, reafirmó para despejar las dudas que había dentro del PJ sobre su rol en la estructura.