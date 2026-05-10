Benjamin Netanyahu redobla la presión sobre Irán: "La ofensiva no ha terminado"

“Como resultado de la investigación, se confirmó que el 4 de mayo un objeto volador no identificado impactó la popa del HMM Namu. Existe, no obstante, una limitación para determinar con precisión el tipo exacto y el tamaño físico del objeto”, señaló el Ministerio de Exteriores surcoreano en un comunicado, consignó la cadena DW, con base en agencias internacionales.