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Ni un dólar para la Junta de Paz que quiere Trump para Gaza

Proyecto sin avances.

Ni un dólar para la Junta de Paz que quiere Trump para Gaza
Hace 3 Hs

La denominada Junta de Paz creada por Donald Trump para reconstruir Gaza está sumergida en una maraña de problemas legales y su cuenta bancaria dispone de cero dólares, pese a las millonarias promesas de financiación.

Creada de la nada en enero por Trump, quien se supone debe dirigirla personalmente incluso después de abandonar la Casa Blanca, la Junta no ha recibido ni un solo dólar, indicó la fuente.

El fondo, administrado por el Banco Mundial y aprobado por la ONU, fue concebido para la fase de reconstrucción y desarrollo, que no ha comenzado aún, apuntó esta fuente para explicar por qué la Junta carece de financiamiento.

La propia Junta destacó que ese fondo es “solo uno de los varios mecanismos de financiamiento que hasta ahora no ha sido utilizado por la comunidad de donantes”, en un mensaje en redes sociales. Más temprano, el Financial Times reportó que la Junta ha recibido donaciones directamente en una cuenta del banco JPMorgan. Este mecanismo para reconstruir Gaza, donde Israel y Hamas concluyeron en octubre un alto el fuego bajo presión de Estados Unidos, fue diseñado discrecionalmente por Trump.

Distancia

Los países de la UE tomaron distancia de este foro, que concede un amplio espacio a socios históricos de Estados Unidos en Oriente Medio, a aliados ideológicos de Donald Trump y a pequeños países deseosos de atraer su atención.

Dos presidentes sudamericanos, el argentino Javier Milei y el paraguayo Santiago Peña, apoyaron con entusiasmo la iniciativa de Trump. Sin embargo, el entusiasmo se diluyó al conocerse que un asiento permanente en la Junta costaba 1.000 millones de dólares, a ser administrados exclusivamente por Trump.

El presidente indonesio Prabowo Subianto descartó por ejemplo que su país pagara el monto exigido. El Financial Times apuntó que pequeños desembolsos en la cuenta del JPMorgan han permitido pagar la oficina del “Alto Representante” de la Junta, Nikolai Mladenov.

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La Junta de Paz “informará sobre sus finanzas” a su propia junta directiva, integrada por funcionarios del gobierno de Trump y otros asesores, “en el momento que se considere oportuno”, añadió la fuente de la iniciativa.

Los Emiratos Árabes Unidos concedieron 100 millones de dólares para formar una nueva fuerza policial en Gaza, pero los fondos están congelados.

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