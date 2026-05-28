Ni un dólar para la Junta de Paz que quiere Trump para Gaza

La propia Junta destacó que ese fondo es “solo uno de los varios mecanismos de financiamiento que hasta ahora no ha sido utilizado por la comunidad de donantes”, en un mensaje en redes sociales. Más temprano, el Financial Times reportó que la Junta ha recibido donaciones directamente en una cuenta del banco JPMorgan. Este mecanismo para reconstruir Gaza, donde Israel y Hamas concluyeron en octubre un alto el fuego bajo presión de Estados Unidos, fue diseñado discrecionalmente por Trump.