El Gobierno descarta cambios en Ganancias y Monotributo, pese a las recomendaciones del FMI

Uno de los puntos observados por el FMI fue el impuesto a las Ganancias. Según el informe, la recaudación de ese tributo representa apenas el 1,8% del Producto Bruto Interno (PBI), por debajo del promedio regional y también de los niveles registrados en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Pese a ello, el Gobierno insiste en que no impulsará cambios que impliquen aumentar la carga impositiva.