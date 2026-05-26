El FMI presionó por la reforma del Indec y advirtió que el dato de inflación quedó "desactualizado"

Resumen para apurados
- El FMI advirtió en su último informe que el IPC de Argentina está desactualizado al basarse en patrones de 2004/2005, y reclamó al Gobierno reformar el Indec de forma urgente.
- El ministro Luis Caputo postergó la reforma prevista para enero argumentando que un cambio en plena desinflación generaría especulación y que la encuesta de 2017 quedó vieja.
- El retraso afecta la precisión estadística nacional. El FMI mantiene su oferta de asistencia técnica para modernizar el marco legal del Indec bajo estándares internacionales.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a poner bajo la lupa las estadísticas oficiales de Argentina. En su último informe técnico, el organismo advirtió que la demora en actualizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) vuelve a la medición "menos representativa de la canasta de consumo actual" y reclamó una modernización institucional del Indec.
A pesar de que el Gobierno se había comprometido a poner en marcha una nueva metodología en enero de este año, la decisión fue postergada. El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la demora al argumentar que introducir cambios en pleno proceso de desinflación podría generar "especulaciones" y que prefiere "comparar peras con peras".
Las críticas del Fondo
Si bien el organismo consideró que la información es "adecuada para la supervisión", señaló deficiencias que dificultan el análisis.
El IPC actual se basa en patrones de consumo de 2004/2005. El FMI considera que este retraso prolongado afecta la precisión del índice. El organismo advirtió que presentan una "limitada granularidad" debido a un año base que no refleja la economía actual.
Además, los datos de servicios se publican con un rezago de tres meses, lo que resta agilidad al monitoreo.
El conflicto metodológico
El plan original -heredado de la gestión anterior y validado técnicamente- era utilizar la Encuesta de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18. Sin embargo, Caputo sostiene que esa encuesta también quedó vieja por el impacto de la pandemia. Según el ministro, es necesario realizar un nuevo relevamiento antes de cambiar el termómetro de la inflación.
En la práctica, el nuevo índice daría más peso a las tarifas (energía, transporte) y menos a alimentos. Por ahora, el FMI mantiene su oferta de "asistencia técnica" para modernizar el marco legal del Indec y garantizar estándares internacionales.