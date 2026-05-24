Moda invierno 2026: la prenda que tenés que jubilar y el abrigo vintage que la reemplaza

El cárdigan vintage que vuelve a las tendencias

El nuevo protagonista del invierno combina la inspiración de décadas pasadas con elementos del guardarropa actual. Su presencia en desfiles, campañas y revistas de moda destaca especialmente a través de modelos con cuello de pelo y tejidos gruesos que ofrecen mayor impacto visual que el suéter tradicional. A diferencia de las prendas cerradas, esta opción facilita el juego de capas sin alterar la silueta, permitiendo su uso de forma abierta sobre remeras blancas, camisas o poleras finas, además de acoplarse con éxito a pantalones sastreros, jeans rectos y polleras midi.