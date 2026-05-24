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Moda invierno 2026: la prenda que tenés que jubilar y el abrigo vintage que la reemplaza

La pieza retro regresó reversionada y se posicionó entre las propuestas más firmes de la temporada debido a su equilibrio entre calidez, comodidad y distinción.

Moda invierno 2026: la prenda que tenés que jubilar y el abrigo vintage que la reemplaza
Vogue
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La moda de invierno 2026 consagra al cárdigan vintage con detalles llamativos como el reemplazo del suéter básico en el mercado global por su versatilidad y diseño elegante.
  • Esta vuelta surge de una tendencia por lo artesanal y las texturas. La prenda se adapta al clima cambiante mediante la superposición de capas y combinaciones con ropa simple.
  • El auge de esta prenda redefine el vestuario invernal urbano, consolidando abrigos prácticos que equilibran lo retro y lo moderno en ámbitos laborales y recreativos.
Resumen generado con IA

La moda de invierno de la presente temporada dejó atrás al clásico suéter básico para otorgar un espacio central al cárdigan de estilo antiguo con detalles llamativos. Con la incorporación de botones marcados, tejidos con textura y cuellos de pelo sintético, esta prenda regresó con fuerza a las colecciones internacionales. Su versatilidad la instaló rápidamente entre las opciones preferidas de quienes buscan un aspecto elegante sin necesidad de resignar comodidad.

Qué se usa en invierno 2026: las modas que serán furor esta temporada

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El auge de este abrigo responde a una tendencia global que prioriza las texturas ricas y los acabados artesanales en el diseño textil cotidiano. Las vidrieras actuales reflejan este cambio mediante combinaciones que rescatan la sofisticación de décadas pasadas, adaptándola a las exigencias urbanas contemporáneas. De este modo, la indumentaria de punto experimenta una renovación visual que transforma las elecciones de vestuario para los días más fríos.

El cárdigan vintage que vuelve a las tendencias

El nuevo protagonista del invierno combina la inspiración de décadas pasadas con elementos del guardarropa actual. Su presencia en desfiles, campañas y revistas de moda destaca especialmente a través de modelos con cuello de pelo y tejidos gruesos que ofrecen mayor impacto visual que el suéter tradicional. A diferencia de las prendas cerradas, esta opción facilita el juego de capas sin alterar la silueta, permitiendo su uso de forma abierta sobre remeras blancas, camisas o poleras finas, además de acoplarse con éxito a pantalones sastreros, jeans rectos y polleras midi.

La practicidad representa otro factor decisivo en la expansión de esta tendencia dentro del contexto local. El clima cambiante de la temporada invernal argentina demanda abrigos intermedios que aporten calidez sin sumar un peso excesivo a la vestimenta diaria. Debido a estas ventajas funcionales, la prenda de punto con textura conquistó terreno tanto en los conjuntos para el ámbito de la oficina como en las propuestas para salidas informales.

Cómo usar la tendencia sin sobrecargar el look

Para adaptar este abrigo al uso cotidiano, la recomendación principal radica en combinarlo con piezas de diseño simple. La elección de un pantalón negro de corte recto, junto con botas bajas o mocasines, aporta el equilibrio justo frente al estilo retro del tejido, logrando que el conjunto final adquiera un aspecto moderno y relajado.

Asimismo, en el caso de modelos provistos de cuello de pelo sintético o botones llamativos, resulta conveniente prescindir de accesorios de gran tamaño. La prenda posee el protagonismo suficiente por sí misma, de modo que luce de forma óptima sin necesidad de añadir elementos adicionales que recarguen el vestuario.

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