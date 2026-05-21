Fin de semana largo para no aburrirse: cronograma de las fiestas patrias

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizó un cronograma de eventos culturales y turísticos para celebrar el feriado patrio del 25 de mayo en la capital provincial.
- La agenda incluye paseos en el bus turístico, ferias gastronómicas, obras teatrales y una vigilia patria el domingo a la medianoche con el canto del Himno Nacional.
- Estas propuestas gratuitas buscan reactivar el turismo local y el consumo durante el fin de semana largo, siempre supeditadas a las condiciones climáticas de la región.
A la Semana de Mayo no podían faltarles los festejos patrios. Este fin de semana será extendido, porque al “finde” habitual del sábado y domingo se le sumará un día extra: el feriado del lunes 25, Día de la Revolución de Mayo. Los vecinos de la capital tucumana y los turistas esperan una fiesta albiceleste. El folklore, las caminatas guiadas y las puestas en escena ya están listas para recibir a los paseantes.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán preparó una amplia variedad de actividades. Aunque no hay anuncio de precipitaciones para viernes, sábado, domingo o lunes, quienes deseen participar de los festejos deberán estar atentos al pronóstico, porque algunas de las actividades al aire libre se suspenderán en caso de lluvia.
Qué hacer el fin de semana largo en Tucumán
Viernes 22 de mayo
- Caminata guiada por el casco histórico a las 9.30. Encuentro en la Oficina de Información Turística de Congreso y Crisóstomo Álvarez.
- La Ruta de la Empanada Tucumana: circuito a pie con recorrida por tres restaurantes céntricos de la capital. Salida a las 12 de Laprida primera cuadra.
- Paseos en bicicletas acuáticas en el lago San Miguel del parque 9 de Julio. Llevar DNI. De 14 a 20.
- Taller de folclore gratuito en la plaza del barrio San Martín a las 18.
- Programa Ciudad Activa: clases de gimnasia en el parque 9 de Julio en avenida Soldati al 300 a las 19 y 20.30
- Bus Turístico: partida a las 19 de Laprida primera cuadra y visita al Cementero del Oeste para la obra “Recordar”.
- “Recordar”: obra del grupo teatral “Los Intérpretes” en el Cementerio del Oeste de Asunción 150 a las 20.30. Entrada libre y gratuita.
- Caminata guiada por el casco histórico a las 9.30. Encuentro en la Oficina de Información Turística de Congreso y Crisóstomo Álvarez.
- Paseos en bicicletas acuáticas en el lago San Miguel del parque 9 de Julio. Llevar DNI. De 10 a 13 y de 15 a 20.
- Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas en avenida Palavecino entre Constitución y Pueyrredón de 14 a 21.
- Bus Turístico: recorrido por barrio Ciudadela con partida de Laprida, primera cuadra, a las 16.
- Visitas guiadas en el Campus Educativo Ambiental Doctora Yolanda Ortiz en Lamadrid 3.700. Entrada libre y gratuita de 17 a 21.
- Bingo de plantas y taller de escarapelas recicladas en el Campus “Doctora Yolanda ortiz” a las 18.
- Feria de Emprendedores y Paseo Gastronómico desde las 17 hasta la medianoche en el parque Avellaneda.
- Concierto Coral por la Patria con los coros “Canto a la Vida” y “Coral Epam” en el Museo de la Industria Azucarera a las 19.
- Bus Turístico: recorrido “Las Luces de mi Ciudad” con partida de Laprida, primera cuadra, a las 20.
- Serenata en el Balcón a cargo de Manolo Herrera con entrada libre y gratuita a las 20.30.
- Domingo 24 de mayo
- Bus Turístico: recorrido histórico y cultural con partida de Laprida, primera cuadra. Salidas a las 11 y a las 16.
- Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas en avenida Palavecino entre Constitución y Pueyrredón de 14 a 2.
- Festival Juvenil Proyecto MAP en el MUNT de San Martín 1545. Habrá talleres, feria y música en vivo con entrada libre y gratuita desde las 15.30.
- Feria de Artesanos y Feria Gourmet alrededor de la plaza Independencia desde las 16.
- Paseo Gastronómico y Feria de Emprendedores en el parque Avellaneda desde las 17 hasta la medianoche.
- Visitas guiadas en el Campus “Doctora Yolanda Ortiz” en Lamadrid 3.700 de 17 a 21.
- “Moviendo el Avispero”, obra teatral del grupo Las Avispas en la Biblioteca Popular Belgrano de 25 de Mayo 1258. Entrada libre y gratuita a las 17.
- “Domingo Patrio en la Ciudad”: vigilia en la plaza Independencia con música, ballets folclóricos y obra teatral desde las 18.
- Taller de tango en la plaza Urquiza a las 19.30. Actividad gratuita. Inscripciones al 3812114854 o al 38163681952.
- Jornada del Bondi Milonguero en la plaza Urquiza a las 20.30.
- Caminata guiada por el casco histórico a las 16. Encuentro en la Oficina de Información Turística de Congreso y Crisóstomo Álvarez.
Las inscripciones para participar del Bus Turístico y de las caminatas guiadas deben realizarse de manera online mediante el siguiente link.