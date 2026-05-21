Fin de semana largo para no aburrirse: cronograma de las fiestas patrias

A la Semana de Mayo no podían faltarles los festejos patrios. Este fin de semana será extendido, porque al “finde” habitual del sábado y domingo se le sumará un día extra: el feriado del lunes 25, Día de la Revolución de Mayo. Los vecinos de la capital tucumana y los turistas esperan una fiesta albiceleste. El folklore, las caminatas guiadas y las puestas en escena ya están listas para recibir a los paseantes.