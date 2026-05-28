Se confirmó la lesión de Neymar y no estará en el debut de Brasil en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- Este jueves se confirmó que Neymar no debutará con Brasil en el Mundial 2026 el 13 de junio por una lesión muscular de grado dos en su gemelo.
- El delantero arrastraba molestias desde su paso por el Santos y se resintió en los entrenamientos. No jugará los amistosos previos y buscará reaparecer ante Haití.
- Su baja representa un golpe duro para el equipo de Ancelotti y reaviva la incertidumbre en Brasil sobre el estado físico de su capitán de cara al resto del torneo.
Se encendieron todas las alarmas en Brasil a pocas semanas del inicio del Mundial 2026. Este jueves se confirmó oficialmente la lesión de Neymar y el astro brasileño quedó descartado para el debut de la Canarinha en la Copa del Mundo.
El delantero del Santos sufrió una lesión muscular de grado dos en el gemelo y necesitará varias semanas de recuperación, por lo que no podrá estar presente en el estreno del equipo de Carlo Ancelotti frente a Marruecos, programado para el 13 de junio.
Qué lesión tiene Neymar
Las molestias físicas del atacante comenzaron durante sus últimos días en Santos, donde ya se había perdido compromisos importantes por Copa Sudamericana. Luego, al incorporarse a la concentración de la selección brasileña, el problema muscular volvió a encender las alarmas.
Finalmente, los estudios médicos confirmaron la lesión y el cuerpo técnico decidió preservarlo tanto de los amistosos previos como del debut mundialista.
Según estiman desde Brasil, Neymar recién podría reaparecer el 19 de junio frente a Haití, en el segundo partido de la fase de grupos.
El problema que preocupa a Brasil
La ausencia del delantero representa un golpe fuerte para la selección brasileña, que había recuperado a Neymar después de una extensa inactividad y lo imaginaba como una de las grandes figuras del Mundial.
Incluso, el futbolista tampoco participará de los amistosos previos frente a Panamá y Egipto, ya que el cuerpo médico priorizará una recuperación completa para evitar una recaída.
Mientras tanto, en Brasil crece la incertidumbre sobre cómo responderá físicamente el capitán de la Verdeamarela después de varias temporadas marcadas por lesiones musculares y problemas físicos recurrentes.